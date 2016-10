Centrum NATO proti hromadným zbraním chce spolupracovat s policií

Vyškov – Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení se sídlem ve Vyškově, jehož zřizovatelem je NATO, chce začít spolupracovat s civilním sektorem. Brzy osloví hasiče a policii, řekl dnes ředitel centra Jiří Gajdoš.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Archiv

NATO zřizuje 24 center, z nichž každé je specializováno na některou z vojenských oblastí. Propojuje jednotlivé armády aliance s vědci z mnoha oblastí, kteří jim mohou pomoci s řešením těch nejsložitějších technických potíží v době ohrožení.

Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení ve Vyškově je jediným zařízením NATO svého druhu. Bylo založeno v říjnu 2006 i díky dobré pověsti českých vojenských chemiků při mnoha zahraničních misích. Centrum zaměstnává přes 80 vojáků – specialistů na chemii, biologické ohrožení nebo radiologii. Má 12 sponzorujících národů, například Itálii, Německo, Polsko, USA nebo Francii, a jeden přispívající, kterým je Rakousko.

Podklady pro armádu

Úkolem centra je mimo jiné připravovat podklady pro armády států NATO, jimž poskytuje poradenství v oblasti ochrany před zbraněmi hromadného ničení. Centrum ale poskytlo svoji analýzu a strategické doporučení například i pro fotbalové mistrovství světa ve Francii. A v blízké době začne hledat partnery právě v civilním sektoru, řekl Gajdoš.

„Chceme se pokusit o civilně vojenskou spolupráci například s policií či hasiči. Dnes jako stát nemáme nepřítele, nepřítelem jsou teroristé, nestátní hráči. A žádný stát nemá tolik zdrojů na to, aby postavil nějaké speciální jednotky, které to zvládnou, chce to spolupráci," uvedl Gajdoš. Civilní sektor začne centrum podle něj oslovovat nejdříve v tuzemsku a brzy by do týmu mohl přibýt policista i hasič.

Centrum dnes slavnostním nástupem jeho příslušníků oslavilo desáté výročí. Vybrané osobnosti obdržely za osobní podíl při budování a rozvoji centra Záslužné kříže ministra obrany České republiky III. stupně a medaile Za zásluhy náčelníka Generálního štábu AČR.