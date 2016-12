Centrum pro boj s dezinformacemi nebude cenzurou, brání se vnitro

Lány (Kladensko) - Nový útvar ministerstva vnitra, který se má od ledna věnovat boji s dezinformacemi v kyberprostoru, nebude cenzurovat obsah médií ani internetu. Ministerstvo to uvedlo v reakci na dnešní vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana. Prezident řekl, že by si nepřál, aby se ministerstvo vnitra stalo novodobým Koniášem. Česko podle něj nepotřebuje cenzuru a ideovou policii.

Ministr vnitra Milan Chovanec

"Prezident republiky byl prostřednictvím své kanceláře podrobně informován o práci na Auditu národní bezpečnosti, z něhož doporučení k založení centra vychází," sdělila mluvčí ministerstva Lenka Nováková. Na pokyn ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) bude podle ní prezidentovi obratem zaslán ucelený materiál k náplni práce Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, aby měl možnost se s ním seznámit.

Nový odbor bude součástí Centra boje proti terorismu, které vzniklo v reakci na teroristické útoky v Evropě. Zjištění by měl předávat policii, armádě a tajným službám. Jedna z částí odboru se bude specializovat na zjišťování dezinformací z otevřených zdrojů (včetně sociálních sítí) a jejich vyvracení. Lidé by měli pravdivou informaci získat během několika minut nebo hodin. Časem by podobné skupiny měly vznikat i na dalších ministerstvech, za koordinaci bude zodpovídat úřad vlády.

"Vím, že v souvislosti s mezinárodním napětím se občas objevují pokusy cenzurovat internet. Jsem zásadně proti cenzuře, s výjimkou pornografie, a zejména dětské pornografie," řekl dnes Zeman. Ten, kdo zabraňuje druhým, aby vyslovovali svoje argumenty, pouze dokazuje, že sám dostatek argumentů nemá, míní prezident.

Ministerstvo na svém webu již dříve uvedlo, že centrum nebude mít "tlačítko na vypínání internetu", nebude vnucovat lidem pravdu ani provádět cenzuru. Nebude z internetu ani z tištěných médií odstraňovat žádný obsah. Centrum také nemá být bezpečnostním sborem, orgánem činným v trestním řízení, ani zpravodajskou službou.

