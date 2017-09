Cenu pro Zemana vnímají politici jako ocenění vztahů k Izraeli

Jako ocenění dlouhodobé podpory Izraele ze strany České republiky vnímají čeští politici ocenění prezidenta Miloše Zemana Americkým židovským fondem. Ti, kteří odpověděli na dotaz ČTK, vnímají většinou pozitivně i jeho projev, v němž vyzval demokratické země, aby přesunuly své ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Zeman získal ocenění Bojovník za svobodu, převzal ho v noci na dnešek v New Yorku na galavečeru, který uspořádal časopis The Algemeiner.

"Vzhledem k tomu, ze statut Jeruzaléma má v dějinách židovského národa již 3000 let zcela mimořádné postavení, pokládám myšlenku přestěhování ambasád za logickou a v případně diskuse na vládě bych ji podpořil," sdělil ministr kultury a místopředseda KDU-ČSL Daniel Herman. Jeho stranický kolega a ministr zemědělství Marian Jurečka uvedl, že s myšlenkou v principu souhlasí. "Pokud by s takovou myšlenkou přišlo ministerstvo zahraničí, rád takový přesun podpořím," sdělil. Šéf české diplomacie a místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek ale Zemanova slova nekomentoval.

"Měli bychom respektovat právo námi uznávaného státního celku vybrat si svobodně svoje hlavní město. Pokud by stát Izrael požádal země EU o přemístění ambasád z Tel Avivu do Jeruzaléma, tak bych se klonil k tomu, abychom požadavku vyhověli," sdělil ministr pro lidská práva a legislativu Jan Chvojka (ČSSD).

Také šéf TOP 09 Miroslav Kalousek respektuje, že Jeruzalém je hlavní město Izraele. "Taky by se mně samozřejmě líbilo, kdyby tam ambasády byly. Diplomaté, kteří se tamní situací zabývají, však musejí říct, zda by to prospělo mírové dohodě, nebo by ji to naopak oddálilo, to já nevím, a mírová dohoda je prioritou číslo jedna," uvedl. Na dotaz, zda byl takový výrok vhodný, řekl, že prezident věděl, komu to říká. "A on rád říká to, co lidé chtějí slyšet," uvedl.

"Výzvu vnímám pozitivně jako výrok vyvažující všechny tendence dneška, které se snaží zpochybňovat nároky Izraele na Jeruzalém a které překrucují minulost a fakta. Naše země patří k menšině, která je schopná a ochotná zaujmout ve vztahu k blízkovýchodní otázce jasně proizraelský postoj," uvedla poslankyně ODS Jana Černochová.

S přestěhováním ambasád by souhlasil i předseda hnutí STAN Petr Gazdík. "Myslím, že jen popíráme faktický stav věcí - totiž že Jeruzalém prostě je metropolí Izraele. Jsem si vědom, že je tady rezoluce OSN, ale je třeba o tom mluvit. I třeba na půdě OSN, k tomu má teď Miloš Zeman příležitost," uvedl s odkazem na další program prezidenta ve Spojených státech.

Zeman v projevu uvedl, že pouze verbální solidarita se státem Izrael není dostatečná a že "potřebujeme bezpodmínečnou" solidaritu s Židy a Izraelem. "Potřebujeme konkrétní akci, a ne pouze slova. A takovou akcí by mohlo být přemístění ambasád demokratických států z Tel Avivu do Jeruzaléma," řekl. Připomněl také předvolební slib prezidenta USA Donalda Trumpa přemístit amerického zastupitelství do Jeruzaléma.

Sám Zeman navrhl zřízení české ambasády v Jeruzalému před čtyřmi lety. Palestinský velvyslanec v Praze Džamál Muhammad Džamál tehdy řekl, že Zemanův výrok poškodil vztahy České republiky s Palestinou a s dalšími arabskými zeměmi.