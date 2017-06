Cenu vévody z Edinburgu dostalo 59 studentů

Prestižní bronzové a stříbrné ocenění vévody z Edinburghu (DofE) dnes převzalo z rukou zástupce britské velvyslankyně v Praze Anguse Stewarta 59 studentů. Ocenění za dlouhodobý rozvoj v oblasti sportu, talentu, dobrovolnictví a za uskutečnění dobrodružné expedice mohou získat mladí lidé do 24 let.

"Toto je velmi prestižní ocenění a každý by si ho měl vážit. Je důležité jít si za svým snem a udělat pro to, co jde. Někdy to není tak jednoduché a cesta není přímočará, ale stojí to za to," řekla při předávání certifikátů módní návrhářka Taťána Kovaříková. Ta je spolu s ředitelkou společnosti Google ČR Taniou le Moigne patronkou programu v ČR.

Projekt funguje od roku 1956 a aktuálně je možné se ho zúčastnit ve více než 140 státech. Zájemcům nabízí tři úrovně. Liší se podle délky trvání a obtížnosti. Zatímco bronzová úroveň trvá šest měsíců, stříbrná rok a zlatá 18 měsíců. Ve všech aktivitách si studenti zvolí vlastní cíl, na jeho naplňování potom dohlíží vedoucí DofE v centrech programu.

DofE dosud přilákal přibližně osm milionů mladých lidí po celém světě. V České republice se do něj zapojilo zhruba 2500 účastníků. K centrům, která ho nabízejí, patří kromě mezinárodních středních škol a gymnázií mládežnické organizace či dětské domovy. "Celkově program klade důraz na to, aby byl dostupný všem. Kdokoli ve věku od 14 do 24 let se do programu bude chtít zapojit, bezplatně a bez problémů může," řekl PR manager programu Martin Batko.

Projekt podle něj mladým lidem pomáhá k rozvoji osobnosti a získání zážitků, které pro ně mohou být užitečné v budoucím osobním i pracovním životě. "Většina dětí říká, že díky DofE se naučila určité vytrvalosti a u věcí vydržet," uvedl Batko. Oceňují zejména dobrovolnictví a to, že se naučili pomáhat druhým lidem. "Pro některé to je samozřejmě vidina toho, že chtějí do zahraničí a ten certifikát je velmi dobře uznavatelný i v zahraničí," dodal.

Stříbrné mezinárodní ocenění vévody z Edinburghu dnes převzal například šestnáctiletý Michal Pham z dětského domova se školou Těrlicko. V rámci programu v oblasti dobrovolnictví pomáhal dětem s autismem či seniorům. "Dětem s autismem pomáháme, aby poznali i náš svět, když jsme spolu, učí se nové věci. Já nemám takové starosti jako oni a jsem rád, že pro někoho můžu něco udělat. Je to dobrý pocit," řekl stříbrný absolvent programu.

Další z oceněných studentů například pomáhali handicapovaným lidem či cizincům, zdokonalili se v různých sportovních disciplínách, například v plavání nebo v lukostřelbě, a zúčastnili se třeba expedice na Sněžku.