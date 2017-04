Cermat měl výpadek systému, zdrželo se skenování výsledků maturit

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) měl v úterý výpadek systému, který pozdržel skenování výsledků maturitních písemek z českého jazyka. Informaci televize Prima potvrdil ČTK mluvčí Cermatu Jan Pohanka. Výsledky maturit by tím ale podle něj ohroženy být neměly. Slohovou prací z češtiny v úterý začal jarní termín státních maturit.

Maturitní zkouška. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Pavel Sonnek

Podle Pohanky muselo zhruba tři sta škol výsledky maturitních prací naskenovat až dnes. Jednalo se asi o čtvrtinu výsledků. „Skutečně některé školy to naskenovaly až dnes, ale to je poměrně normální věc, že se to skenuje třeba až další den," řekl.

Za bezpečné uložení dokumentace je odpovědný ředitel

Podle Pohanky měl systém technické problémy, nefungovala digitalizace, ale problém se během dne postupně podařilo napravit. „Nebyl to velký problém, jen se zdržela digitalizace a museli se kvůli tomu ve školách zdržet i komisaři," řekl.

Nemyslí si, že by úterní výpadek v digitalizaci mohl vést ke znehodnocení výsledků maturit. Za bezpečné uložení dokumentace je podle něho odpovědný vždy ředitel škol. „Nejde zajistit námi nebo ministerstvem, aby na každé škole to bylo nějak pod dohledem v trezorech či podobně," dodal.

V Gymnáziu Nad Štolou systém fungoval

Stejný názor má i předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. „Průběh a výsledek maturit to určitě ohrozit nemůže," řekla s tím, že zajištění výsledků je odpovědností ředitele školy a komisaře. „Pokud by měl nějaký komisař pochybnosti, že do toho mohl někdo zasáhnout, tak je to asi jeho vina, že si to neohlídal," dodala.

V Gymnáziu Nad Štolou, kde je Schejbalová ředitelkou, systém podle ní v úterý fungoval, i když mnohem pomaleji než dnes. Od ředitele Cermatu Ziky dostala dopis s vysvětlením, že problémy s digitalizací byly vyvolány chybami v nastavení digitálního softwaru na straně dodavatele. Ty prý způsobily i přetížení telefonní linky, proto bylo velmi obtížné se do Cermatu dovolat.

Písemné práce z češtiny se budou letos po třech letech opět hodnotit centrálně. V minulých třech letech známkovali slohové práce učitelé na školách, to je ale podle ministerstva méně objektivní.

Písemné zkoušky z ostatních předmětů a didaktické testy se budou konat v prvním květnovém týdnu.