Čerti z Francovy Lhoty zaujali v Anglii

Francova Lhota - Že mají valašské mikulášské obchůzky velkou popularitu po celé České republice, o tom není pochyb. Družina z Francovy Lhoty ale zaujala natolik, že se dostala až na stránky britského bulvárního časopisu The Sun.

Ve valašské vesnici o tom, že se svou mikulášskou družinou dobývají svět, vůbec nevěděli.

Místní obyvatelé se informaci dozvěděli až v momentě, kdy je kontaktovali udivení známí. „Telefonovala nám například bývalá starostka obce Kateřina Trochtová, která teď žije mimo obec, a ta nám řekla, že jsme populární až v Londýně," prozradil Deníku současný starosta Karel Matůš.

Doplnil, že podobnou situaci ve vsi ještě nezažili. Překvapení jsou o to víc, že žádné redaktory, natož z ciziny, vůbec nezvali. „S obchůzkou chodili akorát dva redaktoři z Prahy a dva tady z okolí, jak se to ale dostalo až do Velké Británie, je nám záhadou," kroutí hlavou starosta Matůš.

Podle jeho slov jsou ale lidé ve Francově Lhotě nadšení. „Příští rok teda čekáme, že přijedou znovu. Můžou z Londýna i třeba z Japonska. Snad si teď ale ve Velké Británii nemyslí, že se tak oblékáme celý rok," směje se starosta.