Červený Hrádek jako pelech neřesti? Jirkov bude zámek bránit

Jirkovští chtějí zažalovat bulvár. Ten napsal v souvislosti se svatbou hokejového kouče Růžičky, že se na zámku mělo točit porno.

Zámek Červený Hrádek dostal v posledních dnech hanlivé nálepky. Bulvár ho v článcích označil jako pelech neřesti a zámek, který proslul pornem. Jirkov to nechce nechat jen tak a chystá se podat žalobu.

Jak to celé začalo? Bulvární deníky zjistily, že se má na zámku Červený Hrádek v červnu odehrát svatba hokejového kouče Vladimíra Růžičky a jeho přítelkyně.

Při té příležitosti novináři oprášili starou zmínku o tom, že zámek před více než deseti lety posloužil pro natáčení úvodních záběrů do pornofilmu.

Na zámku se vzaly stovky párů

Jirkovským vadí, že se tak šlape po dobré pověsti zámku, ale i soukromí lidí. „Je nám to líto kvůli panu Růžičkovi a jeho přítelkyni, je to vůči nim sprosté. Také nás to ale mrzí kvůli těm stovkám párů, které měly na zámku svatbu," uvedl Bedřich Fryč, ředitel jirkovského kulturního vzdělávacího a informačního zařízení, které zámek spravuje. „Myslíme si, že nás to obchodně poškozuje, proto se budeme bránit právní cestou," zdůraznil. Jirkovských se zvlášť dotkl bulvární článek, v němž se píše o zámku jako o „pelechu neřesti".

V minulosti se v médiích skutečně objevila zpráva o tom, že existuje pornovideo, na kterém přijíždí kočár před zámek Červený Hrádek. Další dějství se odehrává v sálech a vyvolává dojem, že ty se nacházejí také na zámku. „Jenže v interiérech nikdo nic nenatáčel. Nebylo kde, protože tam nebyly pokoje. Zámek byl před rekonstrukcí," upozornil ředitel. „Filmaři přijeli s kočárem před zámek, což nemohl nikdo ovlivnit. Park kolem zámku není ohrazený, takže má k zámku přístup kdokoli čtyřiadvacet hodin denně," doplnil s tím, že se v lechtivých filmech objevily exteriéry i jiných českých hradů a zámků. Přesto nejsou spojovány se skandálem.

Kdo podá žalobu?

Zatím není jisté, zda žalobu podá příspěvková organizace, která spravuje zámek, nebo město samo. „Ještě to zvažujeme a rozhodneme se po poradě s právníky," informoval starosta Jirkova Radek Štejnar. „Budeme teď sledovat dopady, zda to nebude mít vliv na tržby a lidé nebudou odříkávat akce, pak bychom požadovali náhradu," doplnil starosta. Přesto je pro něj nejhorší představa, jak nyní o zámku, Jirkovu, ale také celém regionu mohou smýšlet lidé z jiných krajů. „Pokud si články v bulváru přečtou, musí si myslet o městě i o severu hrozné věci," obává se.

Zámek Červený Hrádek je ikonou Jirkova, na kterou jsou místní lidé hrdí. Každoročně se tam pořádají nejvýznačnější kulturní akce města a byly tam oddány stovky párů. Na serveru Booking.com, který nabízí možnosti ubytování, má v regionu nejvyšší hodnocení.

