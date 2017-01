Češi a Slováci mají spolupracovat při ochraně vzdušného prostoru

Petrovice (Ústecko) - Asi pět desítek aktivistů, kteří na protest proti válce v Sýrii jdou z Berlína do Halabu (Aleppa), dorazilo dnes dopoledne do České republiky. České hranice překročili v Petrovicích na Ústecku. Dnes je ještě čeká cesta do obce Libouchec, řekl farář Mikuláš Vymětal, který spoluorganizuje českou část cesty.