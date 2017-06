Češi by měli být Evropané i v otázce migrace, řekl v Praze Juncker

„Otoč to, do Mnichova!" procedí únosce. Má dlouhý vlas a zdrogovanou grimasu. A v seriálu Třicet případů majora Zemana (epizoda Mimikry) tím vyvrcholí scéna únosu letadla do Západního Německa. Ano, scénář byl přiznaně inspirovaný skutečným únosem z 8. června 1972. Co v seriálu sedělo, co si tvůrci vyfabulovali, a co propagandisticky vylhali?