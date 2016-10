Češi by v Bílém domě raději viděli Clintonovou než Trumpa

Praha - Podle dvou pětin Čechů by se příští prezidentkou Spojených států měla stát Hillary Clintonová. Naopak jejího republikánského soupeře Donalda Trumpa by v Bílém domě rádo vidělo 14 procent obyvatel ČR. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků zářijového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Američané budou nového prezidenta vybírat 8. listopadu.

Donald Trump a Hillary Clintonová. Foto: ČTK/AP

Demokratická kandidátka Hillary Clintonová by se měla stát příští prezidentkou USA podle 39 procent respondentů průzkumu. Větší podpoře se Clintonová těšila mezi ženami či lidmi ve věku 45 až 59 let. "Z hlediska politických preferencí se k Hillary Clintonové častěji přiklonili voliči KDU-ČSL, TOP 09 a Strany zelených," konstatuje CVVM. Republikán Trump by měl do prezidentského křesla usednout podle 14 procent dotázaných Čechů. Častěji tento názor zastávali muži a lidé, kteří se jednoznačně řadí na levou stranu politického spektra. Z hlediska politických preferencí šlo podle CVVM hlavně o voliče komunistů nebo Strany přímé demokracie. Sociology také zajímalo, jak Češi vnímají působení dosavadního amerického prezidenta Baracka Obamy. Téměř tři pětiny dotázaných hodnotily Obamu pozitivně. Opačný názor vyjádřila necelá čtvrtina oslovených a zbytek respondentů nevěděl. Z výzkumu dále vyplynulo, že lidé hodnotící Obamu pozitivně, by výrazně častěji chtěli za jeho nástupkyni Hillary Clintonovou. Američané budou novou hlavu státu vybírat 8. listopadu. Zájem o prezidentské volby v USA projevuje podle CVVM 37 procent české veřejnosti. Tři pětiny dotázaných toto téma naopak nezajímá. Výzkum CVVM se konal mezi 5. a 19. zářím. Zapojilo se do něj 999 obyvatel ČR starších 15 let.

Autor: ČTK