Češi málo recyklují. Nikdo je k tomu nenutí

Na severu Itálie jsou schopni zrecyklovat až 70 procent odpadů. V sousedním Německu se podařilo za několik let zvýšit recyklaci z 50 procent na 60. „My ani těch 50 procent zdaleka nedosahujeme,“ řekl Deníku programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Také v Česku se původně uvažovalo o padesátiprocentní hranici na recyklaci. Vláda ji však z nynějších 35 procent v novém plánu odpadového hospodářství k nelibosti ekologů u mnoha druhů odpadů zvýšila jen o tři procentní body.

„Obce na základě toho začaly snižovat i svoje plány, budou více podporovat stavění spaloven odpadu,“ posteskl si Koželouh. Některá města přesto na zvyšování recyklace nerezignovala. „Z těch větších je to Olomouc, kde mají recyklaci padesátiprocentní. Je vidět, že to jde i u nás,“ prohlásil.

NOVÝ ZÁKON AŽ PO VOLBÁCH

Zodpovědnějšímu nakládání s odpady podle ekologů brání i to, že Česko nepřijalo nový zákon o odpadech.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) je zákon stejně jako zákon o výrobcích s ukončenou životností již připraven pro příští vládu. Podle Koželouha jsou ale plánované změny nedostatečné. Vítá sice zvýšení poplatku za skládkování, vadí mu však příliš nízká výše hranice procenta recyklace, od jejíhož dosažení se obcím část poplatku vrátí. Mělo by se podle něj jednat nejméně o polovinu celkového odpadu.

Vláda ekology neuspokojila ani v dalších oblastech. Jako její selhání označují přijatý stavební zákon a novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. „Výrazně omezily práva lidí účastnit se v různých řízeních a připomínkovat vliv staveb v jejich okolí na životní prostředí,“ postěžoval si Koželouh. „Zamezí se tak časovým průtahům v rámci vedených správních řízení,“ namítá Vilém Frček z ministerstva pro místní rozvoj.

NE SUPERÚŘADU

Ochránci životního prostředí očekávají s obavami blížící se volby. Pohromu pro přírodu by podle nich znamenalo spojení ministerstev zemědělství a životního prostředí, které navrhuje šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Oba resorty podle nich vyvažují různé zájmy a v mnoha oblastech se vzájemně kontrolují. „V případě, že by to bylo pod jedním resortem, tak je jasné, že by převážily zájmy zemědělství. Pak by byl problém s prosazením zájmu ochrany přírody i zdraví lidí,“ obává se Koželouh.