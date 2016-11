Češi pálí kde co. Loni i kvůli tomu umřelo 4800 lidí

New York/Praha/Brusel - Bývalá manželka nového amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivana by jako diplomatka byla "velmi dobrá". Americkému serveru Politico to řekl český státní tajemník pro Evropskou unii Tomáš Prouza. Komentoval prohlášení Trumpovy první ženy a matky jeho tří dětí Ivany, rozené Zelníčkové, že chce posloužit vlasti a stát se americkou velvyslankyní v České republice.