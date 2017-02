Češi se baví. Internet zaplavily vtipy na Babišovo "sorry jako"

Nejasnosti kolem původu majetku vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše (ANO) se staly zdrojem zábavy na českém internetu. Facebook i twitter zaplavily vtipy a koláže založené na Babišovu výroku v České televizi, kde ministr odmítl vysvětlovat do detailu své majetkové poměry a doplnil to slovy "sorry jako". Další uživatelé si utahují z jiného Babišova vyjádření, kdy o původu svých peněz řekl, že "se svlékl do slipů, ale pindíka neukáže".

Fotogalerie 7 fotografií Internet se baví. Foto: Facebook.com

Na facebooku už vznikla komunitní stránka Sorryjako, do níž uživatelé vkládají žerty na Babišův účet. K vidění je například obrázek mikulášské nadílky, na níž dívka se slovy "sorry jako" odmítá Mikulášovi říct své hříchy. Objevila se na ní i fotografie účtenky s kódem z elektronické evidence tržeb, pod kterým je napsáno sorry jako. Komunita sdružená na stránce také svolává na konec března událost, kdy by měli lidé odevzdat daňové přiznání vyplněné pouze Babišovým citátem: "A proč bych vám já měl sdělovat všechny moje příjmy? Sorry jako." Čtěte také: Babiš nechá udělat audity svých příjmů, ČT se neomluví Hashtag #sorryjako se objevil také u stovek příspěvků na twitteru. Řada z nich ukazuje motiv daňového přiznání, v němž je v kolonce příjmů napsáno "sorry jako". Další jsou přepisem konverzací, v níž slova "sorry jako" slouží jako univerzální výmluva pro pozdní příchod do práce nebo nepřinesení dárku k narozeninám. Někteří uživatelé píšou, že japonsky se neplatič daní řekne soriako. Server Pravý břeh, který má blízko k opoziční ODS, přišel v reakci na vicepremiérova slova o svlékání s anketou, zda by lidé raději viděli Babišovo daňové přiznání nebo jeho přirození. Na serveru YouTube se objevila nahrávka, která zhudebňuje Babišovy výroky v televizi a dává k nim hudební podklad. Novinář Miloš Čermák si podle serveru CZ.NIC už zaregistroval i internetovou doménu www.sorryjako.cz, zatím ale na ní není žádný obsah. Je to kampaň. Všetko. #sorryjako pic.twitter.com/drxOGWvx9g — Sorry jako (@sorryjako) 30. ledna 2017 S pochybami o Babišově majetku přišel server Echo24. Podle něj Babišovy příjmy nestačily na nákup dluhopisů Agrofertu v hodnotě zhruba 1,5 miliardy korun. Babiš to odmítl, tvrdí, že měl od roku 1993 zaměstnanecké příjmy po zdanění 1,5 miliardy korun a kromě toho nezdanitelné příjmy ve výši další zhruba miliardy korun. Ministra vyzval k objasnění majetkových poměrů i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Čtěte také: Internet se baví: Trump ze šunky a nešťastná Melanie

Autor: ČTK