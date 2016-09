Češi se obávají zhoršení kvality zdravotní péče, zjistil průzkum

Praha - Většina občanů vnímá současný stav zdravotnictví jako problém a obává se zhoršování kvality a dostupnosti zdravotní péče. Až dvou třetin Čechů se problémy ve zdravotnictví dotýkají. Vyplývá to z výzkumu veřejného mínění agentury STEM/MARK, který na tisícovce dospělých respondentů zpracovala pro Českou lékařskou komoru (ČLK). Komora ji dnes představila na tiskové konferenci.

Ilustrační foto. Foto: Deník/ Václav Pancer

"Drtivá většina občanů má strach z toho, že mohou být oni nebo jejich blízcí poškozeni přepracovaným zdravotnickým personálem a většina požaduje zvýšení výdajů na zdravotnictví," řekl dnes prezident ČLK Milan Kubek.

Většina oslovených rovněž požaduje, aby byla zdravotní péče alespoň zachována na současné úrovni. Je o tom přesvědčeno 86 procent respondentů, a to i přesto, že by to vyžadovalo další peníze ze státního rozpočtu.

Až 42 procent respondentů se dokonce přímo setkalo s negativními důsledky, které způsobil nedostatek lékařského personálu v nemocnicích. Přes tři čtvrtiny lidí si také podle průzkumu myslí, že kvůli nedostatku personálu pracuje mnoho lékařů a zdravotních sester v českých nemocnicích přesčas. Nejvíce se k tomu přiklonili oslovení respondenti z Libereckého, Karlovarského a Zlínského kraje, lidé s čistým příjmem nad 30.000 korun a také ti, kteří hodně využívají zdravotnických služeb.

Dostupnost zdravotní péče

Lidé si také uvědomují, že se dostupnost zdravotní péče zhoršila, a to například tím, že musejí déle čekat v ordinacích nebo na objednaný zákrok. Citlivě také vnímají (až 68 procent respondentů) úpravu zákona, která prodloužila maximální dobu dojezdu rychlé záchranné služby z 15 na 20 minut. Že lékaři musejí být kvalitně odpočinuti, je přesvědčeno až 96 procent dotázaných, u sester však jen 21,1 procenta. Oslovení (přes 65 procent) se také domnívají, že kvůli nedostatečnému odpočinku může zdravotnický personál udělat závažnou chybu a ohrozit zdraví.

"To je jasný vzkaz pro politickou reprezentaci, že se nemá zabývat pseudotématy, ale že by měla řešit skutečné problémy občanů této země. Jedním ze základních problémů je zdravotnictví," upozornil Kubek. Právě zdravotnictví by se podle něj mělo stát i jedním z klíčových témat nadcházejících krajských voleb, protože o nich často rozhodují kraje.

Průzkum se také zabýval tím, jak často Češi potřebují lékaře. Zjistil, že jednou za rok až 90 procent všech lidí. Téměř třetina Čechů byla také v uplynutých třech letech alespoň jednou hospitalizována.