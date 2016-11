Češi se přiučili v Americe, vojákům do misí posílají dárky

Praha - Česnek, trvanlivé potraviny, dopisy i osobní dárky začali Češi posílat vojákům do zahraničních misí. Chtějí jim tak dát najevo, že si váží jejich práce. Inspirovali se v dlouholeté americké tradici, kde podobná podpora vojáků je běžnou záležitostí. Zkušenosti s posíláním balíčků si vyměňují ve facebookové skupině Podporujeme vojáky AČR, která během tří týdnů existence sdružuje více než 3 tisíce lidí, zejména žen. Česká armáda má v zahraničí stovky vojáků.

Za iniciativou stojí Michaela Friel, v USA žijící Češka provdaná za amerického vojáka. V poslední době se na ni obracelo mnoho lidí, kteří chtěli českým vojákům zaslat takzvaný Care Package, tedy balíček, kterým by jim vyjádřili svou podporu. "Zasílání balíčků vojákům, kteří jsou někde na misi - ať už je to Afrika, Afghánistán či Irák - je v USA běžná praxe," poznamenala Friel.

Je tu i zpětná vazba

Pro jednodušší komunikaci se zájemci proto založila na facebooku speciální skupinu, do níž se hlásí stovky lidí. Radí si v ní se způsobem zasílání či s věcmi, které by vojáky nejvíc potěšily. "Moc lidí dnes ani neví, že vojákům může nějak pomoci. Přijde mi fajn jim poděkovat a ukázat, že jim jsme vděční," řekla novinářům jedna z organizátorek Zuzana Vodenková.

Na facebooku se snaží lidi s podobným názorem propojit. Doufá, že se budou společně scházet třeba při balení zásilky nebo uspořádají setkání s vojáky, kteří se z mise vrátí. Chce tak docílit toho, aby nešlo pouze o dočasnou záležitost.

Poznamenala, že od obdarovaných vojáků už mají zpětnou vazbu. Děkují jim a posílají fotografie z rozbalování dárků. Ozývají se i třeba manželky či rodiče vojáků, kteří děkují za podporu svých blízkých. "Vojáci hodně stojí třeba o česnek, trvanlivé české jídlo, knížky, časopisy," řekla Vodenková. Velkou radost jim ale také dělají osobní dopisy nebo obrázky od dětí, které si pak vystavují.

Armáda se spolupráci nebrání

Lidé ze stejných měst se na facebooku domlouvají na společných zásilkách, aby ušetřili za poštovné, které může podle váhy a destinace stát i přes 1 tisíc korun. Třeba do Afghánistánu balíčky putují z českých pošt přes americkou základnu v Německu vojenskou poštou.

Členové skupiny se proto zkoušejí domluvit s českou armádou, zda by bylo možné dárky vojákům do misí odvézt armádním leteckým speciálem, který je pravidelně zásobuje. "Zájmu našich občanů o vojáky v zahraničních operacích si velmi vážíme a jednáním se rozhodně nebráníme," sdělil médiím mluvčí generálního štábu Jan Šulc. Poznamenal, že by se musely vyřešit překážky týkající se třeba hygienických předpisů.

Je třeba respektovat předpisy

V minulosti chtěl například jeden spolek vojákům upéct domácí kváskový chléb. "Tuto konkrétní nabídku jsme bohužel nemohli z hygienických důvodů využít. Podobně je nutné respektovat i další pravidla, a do misí tak nelze zasílat některé druhy potravin a například také alkohol," dodal mluvčí.

Vojákům armáda pravidelně vozí třeba darované časopisy nebo obrázky od dětí ze škol. "V minulosti pak do Afghánistánu zamířily například také obměňované autolékárničky, které mezi sebou vybírali občané a našim vojákům následně posloužili jako praktická a věcná pomoc při podpoře místních zdravotnických zařízení," poznamenal Šulc.