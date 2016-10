Češi si připomněli vznik státu i zánik monarchie a demonstrovali

Praha - Vznik státu, ale i zánik monarchie si při příležitosti dnešního státního svátku připomínali lidé v Česku. Třeba na Pelhřimovsku při oslavách výročí vzniku Československa vyvěsili rekordních 1657 českých vlajek, v Moravské Třebové ukládali časové schránky. V Praze ale také demonstrovali lidé proti vládě, jinde zase zazněla kritika Hradu.

Zatímco třeba u památníku na pražském Vítkově si představitelé republiky připomínali vznik československého státu, na Václavském náměstí desítky lidí vzpomínaly na monarchii. Nesli transparenty s nápisy "Ať žije království" nebo "Ano demokracii, ano monarchii, ne republice". Příznivci obnovení monarchie se pak za doprovodu dechové kapely vydali na pochod na Malostranské náměstí.

V centru Prahy také demonstrovala asi stovka příznivců České strany národně socialistické. Kritizovali vládu - třeba za elektronickou evidenci tržeb - a také EU, USA či migraci. Vykřikovali "Pryč s vládou, která zaprodává národ", "Ať žije Zeman" nebo "Ať žije národ". EU označil předseda strany Karel Janko v projevu za fašistickou organizaci.

Kritika Miloše Zemana

Na několika místech zase lidé kritizovali prezidenta Miloše Zemana, hlavně kvůli sporu kolem neudělení vyznamenání přeživšímu holokaustu Jiřímu Bradymu, příbuznému ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL). Podle Hermana Zeman odmítl Bradyho vyznamenat po setkání ministra s tibetským duchovním dalajlamou, kvůli kterému Čína hrozila Česku zhoršením vztahů.

Královéhradecký primátor Zdeněk Fink (Hradecký demokratický klub) v projevu u příležitosti svátku uvedl, že se letos poprvé bez rozpaků omluvil z oslav 28. října na Hradě. "Část obyvatel Pražského hradu se oddělila od zbylých deseti milionů. Pokud zůstane jedinou ideou naší společnosti blahobyt a jedinou motivací pomsta, je to slepá cesta. Bez ocenění historie není budoucnosti," řekl.

V Brně náměstek primátora Petr Hladík (KDU-ČSL) v projevu řekl, že by každá generace měla bojovat o demokracii. "Kvůli událostem posledních dní vyzývám zástupce politické i akademické sféry, veřejnost, ale i církevní a státní představitele, aby se zamysleli nad demokracií projevu a slova a nad tím, že nikdo nemůže být perzekuován za svůj názor nebo projevení osobní vůle," uvedl.

Bradyho ocení Brno

Hladík navrhl, aby Bradyho ocenilo Brno. Zástupci radnice v pondělí předají Bradymu pamětní list města. Kromě Brna ocenili Bradyho i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), Sněmovna, olomoucká univerzita či město Praha a o ocenění rozhodl i Zlín. "Prezident má společnost tmelit, budovat a dodržovat demokratické principy," dodal náměstek.

Kritika prezidenta zazněla také před libereckou radnicí, kde se sešla stovka lidí na akci Liberec za demokracii a slušnost, svolané hudební skupinou Meredith Hunter. "Je to spíše happening než demonstrace," řekl jeden z organizátorů.

Na Pelhřimovsku vyvěsili 1657 českých vlajek

Zcela v jiném duchu se nesly oslavy ve vesničce Putimov u Pelhřimova, kde vyvěsili 1657 českých vlajek, což bude zapsáno do České knihy rekordů. V Moravské Třebové na Svitavsku pak u příležitosti svátku vložili do radniční věže nové schránky s informacemi o městě. Obsahují výtisky radničního zpravodaje, peníze či výčet významných osobností města. Současně horolezci do věže vložili i původní tubusy objevené v letech 2015 a 2016, které obsahovaly informace o městě z 19. století.

V Praze svátek přinesl lidem možnost nahlédnout do historických prostor Parlamentu či sídla premiérů, Kramářovy vily. I s průvodcem si mohli lidé projít jednací sály, reprezentační prostory či kanceláře vedení Parlamentu. Do Sněmovny přišlo 1000 lidí, do Senátu přes 2500. Kramářova vila, kde byla k vidění mimo jiné premiérská pracovna, přilákala zhruba 1800 návštěvníků.