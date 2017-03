Češi si stále častěji v létě půjčují karavany a obytné vozy

Češi stále častěji vyrážejí na dovolenou v zapůjčených karavanech či obytných vozech. Poptávka roste i po těch luxusnějších. Řada půjčoven ale má již nyní kapacity na léto obsazené. Ceny zápůjček se v poslední době příliš nezměnily, pohybují v případě obytných aut v hlavní sezóně kolem 3 tisíc Kč za den.

„Poptávka po půjčování karavanů a obytných vozů každým rokem stoupá," uvedl Michal Vašek ze společnosti Karavan centrum Hykro. Půjčovna má od dubna do září prakticky vše obsazené, jak auta tak obytné přívěsy.

Chorvatsko je klasika

Caravan Centrum Pardubice loni zaznamenalo nárůst zájmu o zapůjčení obytného vozu o zhruba 15 procent. Firma proto rozšířila nabídku obytných vozidel. „Častější jsou oproti minulosti také kratší zápůjčky - například na víkend, protože řada lidí si chce karavanink nejdříve vyzkoušet," uvedl Petr Tesner ze společnosti Caravan Centrum Pardubice.

Podle Vaška lidé s karavanem či obytným vozem nejčastěji míří do tradičních destinací jako je Chorvatsko. „Za zmínku určitě stojí Norsko. Jinak je to klasika - Chorvatsko, Itálie. Velmi navštěvované je jezero Lago di Garda v Itálii (ale to spíše na jaře - duben, květen). Naopak na ústupu je Francie," dodal Vašek.

Typickými klienty jsou rodiny s dětmi

„Na trhu dnes existuje více jak 180 půjčoven s nabídkou 700 karavanů a obytných aut a jejich počet každým dnem roste," uvedla Klára Hájek Velinská z on-line katalogu Rentela.cz. Podle Vaška jsou typickým klientem půjčoven karavanů a obytných aut jednoznačně rodiny s dětmi, na druhém místě pak starší páry, které už mají děti odrostlé.

Trh karavanů a obytných aut loni v České republice dosáhl na pokrizový rekord. Prodej se meziročně zvýšil zhruba o desetinu na přibližně 1.800 vozidel. Evropský trh rostl podobným tempem na 165 tisíc obytných vozidel a přívěsů.

Karavaningu se v ČR aktivně věnují 4 tisíce až 5 tisíc lidí, další řádově tisíce si obytná vozidla příležitostně půjčují. Vedle letní dovolené v Česku i zahraničí se obytné vozy ve stále větší míře využívají k rekreaci i v zimě. Například v Rakousku nebo ve Švýcarsku existují kempy pro zimní karavaning přímo v zimních střediscích.