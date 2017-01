Češi unesení v Libanonu se chtějí o odškodnění soudit

Češi unesení v Libanonu se poté, co stát zamítl jejich žádost o odškodné 40 milionů korun, chtějí soudit. Na svém webu to dnes uvedl Český rozhlas Radiožurnál, kterému to řekl jeden z unesených, advokát Jan Švarc. Odškodnění chtěli čtyři z pěti Čechů unesených v Libanonu v létě 2015. Tvrdili, že únosu mohly zabránit tajné služby.

Pět Čechů, kteří byli uneseni v Libanonu.Foto: ČTK/PR/POLICIE ČR

Švarc nechtěl komentovat, kolik peněz přesně budou unesení u soudu požadovat, napsal Radiožurnál. Jejich žádostí o odškodnění se dříve odmítlo zabývat ministerstvo financí a zamítla ji ministerstva vnitra, zahraničí a spravedlnosti. Třeba ministerstvo vnitra uvedlo, že odpovědnost by měli převzít organizátoři cesty, a nikoliv stát. Advokát Švarc, překladatel Adam Homsi a novináři Miroslav Dobeš a Pavel Kofroň v dřívějších žádostech o odškodnění tvrdili, že stát při řešení únosu selhal. Kdyby podle nich tajné služby lépe spolupracovaly, nemusel se incident stát. Civilní rozvědka podle nich měla informaci, že se plánuje odveta za zatčení libanonského agenta Alího Fajáda, o jehož vydání Česko požádaly Spojené státy. Švarc byl Fajádovým advokátem. V den návratu pětice Čechů do vlasti byl z české vazby propuštěn Fajád, kterého USA podezřívaly z napojení na teroristickou organizaci. Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) krátce poté médiím potvrdil, že podmínkou propuštění pěti unesených bylo to, aby Česká republika nevydala v Česku zadržovaného Fajáda do Spojených států. K žádosti o odškodnění se z unesených nepřidal jen vojenský zpravodajec Martin Psík. Čtěte také: Odškodnění pro unesené Čechy zamítlo i ministerstvo spravedlnosti

Autor: ČTK