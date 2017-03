Česká armáda od léta vyšle do Iráku další jednotku

Svojí další jednotku, která vystřídá český polní chirurgický tým, od letošního léta vyšle česká armáda do Iráku. Vedení armády zatím jedná se spojenci, zda do Iráku pošle vojenské policisty, ženisty, logistiky nebo jiné specialisty. Řekl to dnes v Iráku náčelník generálního štábu Josef Bečvář při své návštěvě českého lékařského týmu. Zároveň dodal, že letecký poradní tým, který v zemi také působí, zůstane v Iráku do konce roku 2018.

Český polní chirurgický tým, Foto: ČTK/Karel Čapek

České lékaře na pomoc spojencům armáda vyslala po schválení vládou a parlamentem loni na začátku prosince. Jejich působení bylo od počátku stanoveno na půl roku. Zpět do České republiky by se měli dostat na začátku června. Zákonodárci loni zároveň odsouhlasili, že české zastoupení by v Iráku mohlo v případě zájmu pokračovat i v druhé polovině letošního roku.

Generál Bečvář dnes potvrdil, že armáda s vysláním vojáků počítá. "Předpokládám, že po rozhovorech s našimi koaličními partnery bude vyslána jednotka do té druhé fáze, to znamená od léta letošního roku," řekl.

Dodal, že česká armáda nabízí specialisty. Do Iráku by mohli odletět vojenští policisté, logistici nebo ženisti. "Konečné řešení ještě není. Musí se to rozhodnout do konce dubna," poznamenal Bečvář.

Kromě sedmnáctičlenného lékařského týmu také v Iráku působí letecký poradní tým. Iráckým letcům a technikům pomáhá zvládnout obsluhu českých bitevníků L-159, které země koupila z České republiky. Od parlamentu a vlády má armáda mandát ponechat tuto jednotku v Iráku do konce roku 2018. Bečvář dnes řekl, že letecký poradní tým by v zemi do konce tohoto termínu měl zůstat.