Česká armáda pošle kvůli Rusku na cvičení do Litvy 110 vojáků

Praha - Česká armáda pošle na cvičení Training Bridge 2017 do Litvy na začátku roku kolem 110 vojáků z lehkého motorizovaného praporu z Bučovic. S litevskými vojáky budou cvičit v okolí města Klaipeda, sdělil mluvčí generálního štábu Jan Šulc. Na společném cvičení, které reaguje na obavy pobaltských spojenců z Ruska, se domluvily země visegrádské čtyřky s Litvou, Lotyšskem a Estonskem. Česká armáda sérii cvičení zahájí, poté své vojáky do Pobaltí pošlou i Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Vojáci. Ilustrační foto.Foto: ČTK/Šálek Václav

"Za českou stranu bude na cvičení vysláno rotní úkolové uskupení na bázi příslušníků 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic. Celkem se bude jednat o asi 110 osob," uvedl náčelník generálního štábu Josef Bečvář. V zemi budou čeští vojáci od 10. ledna do 20. března. Do Litvy si s sebou přivezou lehká obrněná vozidla Iveco, která má jednotka ve výzbroji. K dispozici budou mít i přepravní techniku.

Podle Štefana Kalety, velitele pozemních sil české armády, se vojáci do Litvy dostanou po železnici i po silnici. "Většinu trasy z Bučovic do Klaipedy jednotka urazí po železnici. Pro silniční přesun je plánováno posledních asi 300 kilometrů trasy," poznamenal.

Čeští a litevští vojáci budou spolu cvičit v kasárnách v Klaipedě a ve výcvikových prostorech Pabrade a Kairiai. Procvičovat podle Šulce budou "běžnou taktickou činnost na stupni roty a vzájemná součinnost českých a litevských vojáků při plnění úkolu".

Země visegrádské čtyřky, která sdružuje Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, se na uspořádání cvičení dohodli letos přes summitem Severoatlantické aliance ve Varšavě. Na něm se NATO dohodlo, že do Pobaltí a do Polska pošle mnohonárodní prapory. Důvodem jsou obavy těchto zemí z Ruska po jeho anektování Krymu a roli na východní Ukrajině. Prapory povedou USA, Velká Británie, Německo a Kanada. Další spojenci pak přispějí "podpůrnými elementy" k dotvoření jednotky. Česká armáda se zatím do této iniciativy z kapacitních důvodů nezapojí.