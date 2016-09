Česká armáda pošle kvůli Rusku vojáky na cvičení do Litvy

Praha - Čeští vojáci budou při plánovaném cvičení v Pobaltí na začátku příštího roku působit tři měsíce v Litvě. Do země pojede asi 150 vojáků, sdělil ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Na společném ročním cvičení se domluvily pobaltské země a státy visegrádské čtyřky kvůli obavám z Ruska. Do budování aliančních mnohonárodních praporů, které NATO pošle do Polska a Pobaltí, se zatím čeští vojáci z kapacitních důvodů nezapojí. Ministerstvo zvažuje, zda by mohlo českou jednotkou přispět po roce 2017, dodal mluvčí ministerstva obrany Petr Medek.

Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko v první polovině letošního roku nabídly pobaltským spojencům, že uspořádají společné roční cvičení. Země visegrádské čtyřky budou do Pobaltí své vojáky posílat postupně. Jako první do regionu vyjede česká jednotka. Původně se zvažovalo, že by během svého čtvrtročního působení vystřídala více zemí, nakonec bylo rozhodnuto, že bude působit jen v jedné zemi. "Čeští vojáci budou v prvním čtvrtletí příštího roku působit v Litvě. Součástí cvičení bude přesun vojáků a techniky z Česka do Pobaltí nebo společný výcvik s litevskou armádou," uvedl Stropnický. Podle Medka půjde o rotační výcvikovou aktivitu zemí V4 v rámci opatření NATO, jejímž cílem je podpora "exponovaných spojenců na východním křídle aliance". Dodal, že do země odjede rotní úkolové uskupení, tedy asi 150 lidí. O podrobnostech cvičení, které bude muset schválit vláda, se jedná. NATO již rozhodlo, že do Pobaltí a do Polska kvůli obavám z ruské politiky pošle čtyři mnohonárodní prapory, které povedou USA, Velká Británie, Německo a Kanada. Další spojenci pak přispějí "podpůrnými elementy" k dotvoření jednotky. "ČR se do této iniciativy chce zapojit. V současné době ale nemáme volné kapacity, tedy plně vycvičenou jednotku," poznamenal Medek. Armáda do misí, společné obrany, společných jednotek nebo pohotovostních jednotek vyčleňuje tolik vojáků, že naráží na své kapacitní možnosti. "Možnosti našeho zapojení po roce 2017 nyní posuzujeme," uvedl mluvčí. Účast na cvičení v Pobaltí je podle něj určitou přípravou a seznámením s danou oblastí.

