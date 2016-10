Česká kynoložka bude v Kongu cvičit psy proti pašerákům

Liberec - Česká kynoložka Hana Böhme bude v Kongu cvičit psy, s nimiž se počítá v boji proti ilegálnímu obchodu se slonovinou, masem a kůží ohrožených zvířat. Kynoložka dnes novinářům v Liberci řekla, že se do africké země vydá na začátku listopadu a stráví tam zhruba měsíc.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Michael Daněk

Kynoložka bude cvičit dvě roční štěňata Doli a Titan, potomky feny belgického ovčáka Cama, kterou vycvičila v tuzemsku pro Kongo před dvěma lety. Cama byla v boji proti pašerákům úspěšná, letos v červnu ale tragicky zahynula v Kongu při dopravní nehodě. Obdobně schopná jako Cama by mohla být podle kynoložky zejména Doli. "Je to klon své matky," uvedla. Předpokládá, že oba psi by mohli být do kontrol proti pašerákům nasazeni už v příštím roce.

Výcvik psů je součásti projektu české neziskové organizace Save-Elephants. Podle kynoložky se v Česku nyní připravují další tři psi pro nasazení v Kongu. Výcvik je podle ní ale poměrně drahou záležitostí a obtížně se hledají sponzoři. "Náklady na výcvik a přepravu jednoho psa jsou mezi 250.000 až 300.000 koruna," doplnila Böhme. Na výcviku psů se podílí i liberecká zoologická zahrada. Kynoložce poskytla hlavně takzvané pachové konzervy tvořené zejména odřezky sloních klů či srsti a šupin exotických zvířat.

Vycvičení psi jsou v Kongu schopni vyhledávat slonovinu, gorily i maso tamní divoké zvěře, takzvaný bushmeat, se kterým se rozsáhle obchoduje a pašuje se i do Evropy. Psi umí také najít zbraně a střelivo, kterými pytláci divoká zvířata zabíjí. Ve většině zemí Afriky však nejsou zatím psi využíváni.