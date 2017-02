České hory o víkendu stále lákaly, víc lyžařů dorazilo v neděli

Projekce snímku Viděno osmi z roku 1973 v neděli v kině filmového archivu Ponrepo v Praze uzavřela měsíční retrospektivu tvorby režiséra Miloše Formana. Přehlídku pod názvem For Man For All Národní filmový archiv připravil k jeho 85. narozeninám, které připadly na sobotu. V souladu s názvem For Man For All byl vstup na všechny projekce volný. Podle pořadatelů byl největší zájem o projekci filmu Vlasy, při které se nedostalo na všechny zájemce.