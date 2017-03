Česko bude mít už 35. lázně. Navzdory byrokracii

Žádný strom neroste do nebe. Knihkupec, který se dokázal dostat z problémů s alkoholem a dotáhl to přes šéfování europarlamentu až do čela sociální demokracie, má kancléřské ambice. SPD je po léčbě Schulzem v rauši. Že v neděli „efekt Schulz" nestačil a v zemských volbách v Sársku s přehledem vyhrála kancléřčina CDU, nemusí na spolkové úrovni nic znamenat. Do velkých voleb navíc zbývají ještě dvoje zemské. Důležité.