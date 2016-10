Česko bude moci vyslat novou armádní misi do Iráku

Praha - Skupina vojenských lékařů a instruktorů bude moci odjet do Iráku. Měli by tam působit do konce přespříštího roku v rámci operací proti takzvanému Islámskému státu. Misi, do níž se bude moci zapojit nejvýše 30 vojáků, dnes hladce schválila Sněmovna.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jelínek Jan

Sedmnáctičlenný chirurgický tým má do Iráku odletět ještě letos v prosinci. Armádní instruktoři odcestují až příští rok. Horní komora návrh podpořila už ve čtvrtek. Armádní zdravotníci mají působit v polní nemocnici amerického námořnictva asi 70 kilometrů jižně od Mosulu, který irácká armáda se svými spojenci začala v těchto dnech osvobozovat od islámských extremistů. Léčit by měla zraněné koaliční i irácké vojáky. Jednotku by měli tvořit chirurgové, anesteziolog i zdravotní sestry. Zdravotnický materiál zabezpečí americká nemocnice. Zároveň čeští zástupci s Irákem jednají o vyslání instruktorů ženijního vojska. Desetičlenná skupina by podle nynějších plánů zahájila někdy ve druhé poloviny příštího roku výcvik iráckých kolegů zaměřený na likvidaci improvizovaných nástražných systémů. Podobně nyní v Bechyni školí kurdské bojovníky. Pro návrh navzdory některých výtkám hlasovala naprostá většina z přítomných poslanců ze všech klubů včetně KSČM. Proti nebyl nikdo. Mise by měla stát nejvýše 167 milionů korun. Ve skutečnosti by mohly být náklady nižší vzhledem k tomu, že v Iráku by nakonec mohlo působit méně vojáků než navrhované tři desítky. Ministerstvo obrany předpokládá, že Česko za misi zaplatí 62 milionů korun. Česká armáda už poslala do země v létě letecké instruktory, kteří školí piloty bitevníků L-159. Irák je koupil právě z Česka. Irácké a kurdské ozbrojené síly ČR podpořila také zbraněmi a municí.

Autor: ČTK