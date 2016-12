Česko čeká prezidentská kampaň, kandidáti jsou zatím tři

Přestože se prezidentská volba uskuteční až na počátku roku 2018, už v příštím roce bude otázka budoucí hlavy státu jedním z hlavních politických témat v Česku. Zájem ucházet se o hlasy v druhé přímé volbě prezidenta zatím vyjádřili tři kandidáti, dosavadní prezident Miloš Zeman se teprve rozhodne, zda bude usilovat o druhé funkční období. Čeká se také na to, s jakými kandidáty přijdou jednotlivé politické strany.

Kandidaturu na prezidenta oznámili podnikatel a textař Michal Horáček, podnikatel Igor Sládek a lékař a aktivista Marek Hilšer. Zeman v minulosti několikrát uvedl, že své rozhodnutí, zda bude chtít mandát obhajovat, zveřejní v březnu.

Žádná z parlamentních politických stran zatím vlastního uchazeče o Pražský hrad neoznámila. Strany se také ani nepostavily za žádného ze známých kandidátů ani za úřadujícího prezidenta. O jejich postupu ve volbě se rozhodne až v příštím roce, u vládních ČSSD, ANO a KDU-ČSL zřejmě budou mít na rozhodování vliv i jejich sjezdy plánované na první pololetí.

Několik možných prezidentských kandidátů naopak už představila iniciativa Kroměřížská výzva, která vznikla v květnu a zatím ji podepsalo přes 11.000 lidí. Iniciativa chce v prezidentské volbě podpořit uchazeče, který by hájil základní demokratické principy a hodnoty. Zatím jako možné kandidáty navrhla europoslance za TOP 09 Jiřího Pospíšila, diplomata Petra Koláře, bývalého velvyslance ve Francii Pavla Fischera a lékaře Hilšera. Žádný z navržených kromě Hilšera ale záměr kandidovat nepotvrdil.

Do hledání příštího prezidenta se zapojil i miliardář a zakladatel Nadačního fondu proti korupci Karel Janeček. Na internetové stránce Prezident 21 umožňuje systémem kladných a záporných hlasů občanům vybírat možného prezidentského kandidáta, na němž by se shodla velká část veřejnosti. Do hlasování se zatím zapojilo přes 30.000 lidí a vede v něm šéf organizace Člověk v tísni Šimon Pánek, který ale zájem o kandidaturu nevyjádřil.

