Česko chce kvůli migrační krizi poskytnout Srbsku 20 milionů korun

Praha - České ministerstvo vnitra chce kvůli řešení migrační krize poslat peněžitý dar 20 milionů korun do Srbska. Peníze by měly jít na nákup terénních a přepravních aut, které by používala srbská pohraniční policie. Poslání finančního daru bude muset schválit vláda. Vyplývá to z materiálů na jedno z příštích jednání vlády, které ČTK získala.

Česko pomohlo finančně i v loňském roce, kdy do Srbska poslalo poloviční částku, než by měla jít letos. Šest milionů korun šlo na výdaje Komisariátu pro uprchlíky a migraci, pod který spadají všechna azylová, přijímací a tranzitní centra do uprchlíky. Peníze byly použity například na vybavení center nebo na financování psychologů či překladatelů, kteří tam pracovali. Další čtyři miliony Srbsko použilo na nákup techniky a aut pro pohraniční hlídky. Česká vláda posílá na řešení uprchlické krize peníze i dalším zemím. Letos například získala Makedonie 20 milionů, Řecko pět milionů a 2,5 milionu korun šlo přijímacím a tranzitním centrům na balkánské migrační trase.

