Česko chce v lednu poslat nominaci lázní do UNESCO

Česká republika by měla v lednu příštího roku podat další nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO. Poté, co letos odeslalo ministerstvo kultury nominaci Žatce jako města chmele, by měla být v lednu 2018 odeslána společná nadnárodní nominace lázeňských měst. Informoval o tom mariánskolázeňský místostarosta Vojtěch Franta (Piráti).

Letos kromě Žatce jako místa spojeného se staletou historií výroby chmele předložila ČR také nominaci ruční výroby foukaných vánočních ozdob a nadnárodní nominaci metody modrotisku. Franta se v pátek zúčastnil na ministerstvu kultury schůzky koordinační skupiny pro nominaci lázeňských měst. "Jedná se o nejsložitější nominaci v historii. Podání nominace plánujeme na leden roku 2018. Po 12 letech je zde konečně reálná šance na tento zápis do UNESCO," uvedl dnes. Podle mediálního zástupce Pirátů v Karlovarském kraji Josefa Pavlovice jsou všechny potřebné dokumenty a materiály v takové fázi příprav, že nominaci bude možné v lednu podat. ČTĚTE TAKÉ: Resort dopravy nemá dost rezerv pro rozpočtový příspěvek, tvrdí Ťok Návrh nominace byl v závěru minulého týdne předložen mezinárodní řídící skupině projektu Slavné lázně Evropy, řekla dnes mluvčí MK Simona Cigánková. Skupina posoudí, zda je možné nominační dokumentaci předložit Centru světového dědictví ke kontrole. Centrum zašle asi do poloviny listopadu připomínky a teprve poté stanoví mezinárodní řídící skupina, zda je reálné nominaci oficiálně předložit v lednu 2018 či zda bude nutné ji dopracovat v delším časovém horizontu, uvedla mluvčí. Jednání starostů se zástupci ministerstva kultury nezúčastňují. Česko má na seznamu hmotného dědictví 12 památek, poslední je z roku 2003. Úspěch sklízí i s tradicemi a zvyky, naposledy bylo na konci roku 2016 zapsáno loutkářství. Proces případného zápisu je ale velmi dlouhý, zmiňovaný Žatec by mohl podle dřívějšího vyjádření MK přijít na řadu jednání výboru UNESCO až v příštím roce. ČTĚTE TAKÉ: Starostové, primátoři i hejtmani si od příštího roku finančně polepší Nominace lázeňských měst je mezinárodní, okruh měst byl v počátcích širší, konečné složení je 11 evropských měst - Bad Ems, Bad Kissingen, Baden-Baden, Baden u Vídně, Bath, Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Montecatini Terme, Spa a Vichy. Termín podání žádné z dalších nominací z Česka známý není. Nejčastěji se mluví o společných nominacích dvou států - krajiny Krušnohoří s Německem nebo památek Velké Moravy se Slovenskem.

Autor: ČTK