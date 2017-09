Česko dá pět milionů na pomoc obětem hurikánu Harvey

Sněmovní komise pro vyšetřování úniků z vyšetřovacích spisů chce nechat zřídit zvláštní orgán v rámci Nejvyššího státního zastupitelství, který by vyšetřoval trestnou činnost státních zástupců. Navrhuje také zavést povinnost pro orgány činné v trestním řízení, aby evidovaly a zakládaly do spisů své kontakty s médii. Závěrečnou zprávu komise dnes představil předseda Martin Plíšek (TOP 09). Sněmovna by o ní měla jednat v úterý odpoledne.