Česko jako evropská lithiová velmoc? Jasněji bude v březnu

Hledači pokladů mířili do Krušných hor odedávna. Poklady se v nich nacházejí dodnes, i když úplně jiné, než by člověk čekal. Pod Cínovcem se například ukrývá velké naleziště lithia. Podle odhadů by zde mohla být uložena až třetina evropských zdrojů tohoto prvku.

Krušné hory - ilustrační fotoFoto: DENÍK/archiv

Lithiu bude patřit budoucnost. Alespoň si to myslí odborníci. Využívá se v keramickém a sklářském průmyslu či výrobě léků na deprese. To všechno je ovšem jen drobností ve srovnání s tím, jakou další roli v současné ekonomice hraje. Celosvětový zájem o lithium roste s tím, jak na významu nabývají moderní technologie v automobilovém průmyslu. Lehký a měkký kov, který lze krájet nožem, totiž nyní stále častěji nachází využití v bateriích elektromobilů a aut na hybridní pohon. Jeho cena na komoditních trzích v minulém roce proto vzrostla téměř o čtvrtinu. LÁKADLO VÝROBCŮ AUT Americký miliardář Elon Musk, majitel výrobce elektromobilů Tesla, loni oznámil, že v Evropě plánuje vybudování nové automobilky. Podle některých se uvažuje také o Česku. Blízkost ložiska lithia by této variantě mohla hrát do karet. Čtěte také: Vojáci cvičí v Litvě. Výhoda? Trénink v náročných klimatických podmínkách Plán přilákat do země výrobce nejmodernějších aut už téměř před dvěma lety oznámil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. „Chtěl bych zodpovědně říct, že neexistuje žádný projekt, který by byl blízký k realizaci," řekl nyní Deníku Mládek, podle něhož jsou jednání stále v raném stadiu, jistý zájem druhé strany ovšem připustil. NOVÁ STUDIE NAPOVÍ Cínovecké naleziště lithia je jedním z mála v celé Evropě. Svou šanci zde vycítila domácí společnost Geomet. Na Cínovci hodlá těžit také cín a wolfram, již sedmým rokem zde provádí geologický průzkum. Kam dosud dospěli, chtějí geologové prozradit v nové studii, kterou představí do konce března. „Bude do větší hloubky analyzovat možnost provedení projektu. Představí bližší technická data i ekonomické a marketingové analýzy," řekl Deníku zástupce firmy Richard Pavlík. Přečtěte si: Pomoci zatočit s násilníky mají úterní tanec a sobotní cvičení Odhadovaný podíl Česka na světových zdrojích lithia je sice asi jedno procento, převážná většina kovu se však těží na jiných kontinentech. V ČR – právě na Cínovci – tak podle odhadů může být asi 30 procent evropských zdrojů lithia. VÍCE ZÁJEMCŮ O těžbu lithia na jiném nalezišti v Cínovci a jiným způsobem má zájem také společnost Cínovecká deponie ovládaná investiční skupinou RSJ miliardáře Karla Janečka. Ta již loni dostala k těžbě z místního odkaliště povolení od báňského úřadu. Podle Petra Pípala, starosty města Dubí, pod které Cínovec spadá, ovšem začátku těžby dosud nic nenasvědčuje. „Zatím to zřejmě ekonomicky nevychází, takže je otázka, jak jim to dopadne. To by se ještě musela významným způsobem hodnota lithia zvednout," míní Pípal. (jnd)

