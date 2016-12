Česko kvůli útoku v Berlíně zvyšuje bezpečnostní opatření

Praha - V souvislosti s dnešním útokem v Berlíně posiluje česká policie s okamžitou platností bezpečnostní opatření u míst s vysokou koncentrací osob. Na twitteru o tom dnes večer informoval ministr vnitra Milan Chovanec, který opatření konzultoval s policejním prezidentem Tomášem Tuhým.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/Šálek Václav

České televizi (ČT) Chovanec řekl, že nejpozději od úterního rána bude v českých ulicích více policistů, a to i s dlouhými zbraněmi. Zřejmě v úterý ráno se podle ministra také sejde takzvaná zpravodajská skupina, která by případně mohla rozhodnout, zda zvýšit stupeň ohrožení terorismem. "Zatím ty informace k tomu nesměřují," dodal Chovanec.

Zda by se do hlídkování v ulicích mohli zapojit i vojáci, ministr vnitra nevyloučil. "Návrat armády připadá v úvahu pouze v případě, pokud bychom zvyšovali ohrožení České republiky teroristickou hrozbou," řekl Chovanec ČT. Podle něj zatím není ani žádný důvod posilovat hlídky na česko-německých hranicích.

Do davu na vánočním trhu v centrální berlínské čtvrti Charlottenburg dnes večer vjel nákladní vůz. Nejméně devět lidí zemřelo, dalších přibližně 50 utrpělo zranění.

Z českých politiků se k tragické události vyjádřil ministr kultury Daniel Herman. "Nedopusťme, aby pozitivní poselství Vánoc bylo přehlušeno zlem," uvedl na twitteru. Ministr zároveň vyjádřil solidaritu s oběťmi a s pozůstalými neštěstí.

ČR nemá zatím informace, že by při útoku v Berlíně zahynuli Češi

Česká diplomacie zatím nemá informace o tom, že by mezi oběťmi tragédie na vánočním trhu v centru Berlína byli čeští občané, dnes to řekla mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Česká ambasádu v Berlíně je podle Lagronové v kontaktu s berlínskou policií a německým ministerstvem zahraničí. Informace o případných českých obětech ale zatím nemá. Čechům, kteří byli v systému dobrovolné registrace občanů cestujících do zahraničí DROZD, rozešle Černínský palác varovnou textovou zprávu. V celém Německu je ale podle Lagronové aktuálně zaregistrováno pouze 54 Čechů.