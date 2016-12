Česko má úžasné lidi: Ministerstvo představilo propagační video

Praha - Ministerstvo zahraničí dnes v Černínském paláci představilo video Czechia Has Marvellous People (Česko má úžasné lidi). Videospot natočený v devíti jazykových verzích bude sloužit k propagaci České republiky v zahraničí. Promítnut byl na předvánočním setkání ministerstva s dvěma stovkami podnikatelů za přítomnosti premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Pražský hrad. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Podle viceprezidenta Hospodářské komory ČR Bořivoje Mináře podnikatelé podobný spot dlouhodobě postrádali. "Zatímco zahraniční delegace setkání s českými podnikateli otevíraly videospotem o své zemi a podnikatelských aktivitách, česká delegace se neměla čím prezentovat," sdělil.

Podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) také jeho úřad dlouhodobě pociťoval deficit v prezentaci země. "Chyběl prezentační videoklip, který by představil Česko celistvě jakožto zemi s rozmanitou přírodou, špičkovým vzděláním a inovacemi, rozvinutou ekonomikou a infrastrukturou, světovou kulturou i jako zemi příjemnou k životu," uvedl Zaorálek.

Čtěte také: Praha chce vábit boháče, metropole vytvoří středoevropskou osu

Videospot se bude promítat například na podnikatelských seminářích, které jsou součástí cest ministra i dalších představitelů českého státu do zahraničí. Lze ho využít i na akcích, na nichž se podílejí české zastupitelské úřady v zahraničí. Poprvé byl uveden na Česko-korejském podnikatelském fóru, které se konalo v listopadu v Soulu. V nejbližší době bude uveden v pondělí na podnikatelském semináři v Dillí, který se uskuteční při oficiální návštěvě ministra Zaorálka v Indii a na Srí Lance, řekla náměstkyně ministra Ivana Červenková.

Jágr, Bartoška i Pirk

V pětiminutovém klipu se objevují význačné české osobnosti z mnoha oborů, například hokejista Jaromír Jágr, dirigent Jiří Bělohlávek, tenistka Petra Kvitová, herec Jiří Bartoška, kardiolog Jan Pirk nebo fotograf Jan Saudek.

Klip doprovází skladba Noční cestou od Antonína Dvořáka z klavírního cyklu Poetické nálady v interpretaci předního českého klavíristy Iva Kahánka. "Beru svou roli v klipu asi jako úlohu konferenciéra, který chce divákovi ukázat to, co má na své zemi rád, a na co je sám pyšný," řekl Kahánek. "Od začátku jsem byl přesvědčen, že pojivem klipu by měla být hudba objektivně krásná, typicky česká a v osobě jejího tvůrce zároveň světová. Dvořákova skladba, kterou jsem navrhnul, je podle mě ideální svou kontrastností," dodal.

Náklady na výrobu klipu činily přibližně jeden milion korun. Výrobu zaplatilo ministerstvo, jeho vznik podpořili zástupci Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy. K dispozici bude ode dneška na stránkách ministerstva zahraničí a Hospodářské komory ČR.