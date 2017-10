Stropnický: Česko může vyslat do Iráku nemalé vojenské síly

Česká armáda by mohla do Iráku příští rok vyslat početnou vojenskou jednotku. Tvořilo by ji asi 200 až 300 vojáků z různých oborů. Uvedl to ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Vyslání by musela schválit vláda a poslanci, kteří vzejdou z říjnových voleb. Stropnický také uvedl, že armáda by si mohla časem pořídit další letoun CASA.

V Iráku v současné době působí přes 30 českých vojáků z leteckého konzultačního týmu, který radí Iráčanům při pilotování a servisu letounů L-159. Irák si je koupil v Česku. Mise by měla trvat do konce roku 2018. ČTĚTE TAKÉ: Stropnický bude v USA jednat o bezpečnosti i o modernizaci armády Na konci září do země odletěli čtyři vojenští policisté, kteří budou mít na starosti výcvik iráckých kolegů. Od ledna jich bude v Iráku působit celkem sedm. Na začátku roku 2018 česká armáda v Iráku nasadí dvanáctičlenný výcvikový tým, který se zabývá ochranou před zbraněmi hromadného ničení. Stropnický agentuře ČTK řekl, že se zároveň připravuje vyslání větší skupiny, kterou by mohly tvořit dvě či tři stovky vojáků. Její složení není podle něj zatím úplně určené. ČTĚTE TAKÉ: Pro nezávislost je celkem 92,7 procenta iráckých Kurdů, uvedla volební komise "Může to být naskládané z různých specializací. Je tam velký zájem o naše zdravotníky, nevím, jestli budeme mít na to kapacitu," poznamenal ministr. Do Iráku by v případě souhlasu vlády a Parlamentu mohla jednotka odjet v druhé polovině příštího roku. Stropnický připomněl, že příští rok česká armáda vyšle dohromady téměř 300 vojáků do Pobaltí v rámci posílení přítomnosti NATO na východním křídle aliance. V současné době má na misích kolem 400 vojáků, nejvíce jich působí v Afghánistánu. ČTĚTE TAKÉ: Šestnáctileté Němce hrozí v Iráku trest smrti. Vzala si totiž džihádistu Jejich počet by se podle Stropnického neměl výrazně měnit. "Vzhledem ke své velikosti jsme hodně aktivní. Když se říká, že se problém migrace má řešit v místě, tak přesně to děláme hodně," řekl. Armáda by si mohla časem pořídit další letoun CASA, připustil také Stropnický. Armáda bude potřebovat nahradit dva stroje Jak-40, kterým skončí životnost za dva, respektive za tři roky.

Autor: ČTK