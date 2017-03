Česko nestojí o vícerychlostní Evropu, řekl Sobotka

Česko nestojí o vícerychlostní Evropu, což jako jednu z variant budoucího výboje EU nabídla Evropská komise. Ta by ale o budoucnosti EU neměla rozhodovat. Řekl to dnes senátorům z evropského výboru premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Svůj postoj k dalšímu vývoji EU po odchodu Británie by si ale Česko mělo během nadcházejících měsíců ujasnit, dodal předseda vlády.

"Pozice České republiky do této chvíle je taková, že my to nevítáme - to znamená, že my nevítáme vícerychlostní Evropu," uvedl premiér. Připomněl, že podobný postoj mají další státy visegrádské skupiny, tedy Polsko, Slovensko a Maďarsko.

Koncepci, podle níž by se různé členské země integrovaly různými rychlostmi v rámci EU, prosazují některé státy v čele s Německem a Francií. Chtěly, aby se pojem vícerychlostní Evropy zapracoval do deklarace, kterou by šéfové států a vlád EU schválili na sobotním slavnostním setkání v Římě. Unie na něm chce při příležitosti 60. výročí začátku evropské integrace především demonstrovat jednotu. Sobotka proto předpokládá, že chystané prohlášení bude spíše obecné a bude odrážet dosavadní shodu v oblasti bezpečnosti, prosperity a konkurenceschopnosti.

Návrh Evropské komise označil premiér za technický podklad s variantami budoucího vývoje EU. Rozhodnutí by mělo být na členských státech a jejích představitelích v Evropské radě a Evropském parlamentu. Sobotka by chtěl posílit roli Evropské rady s ohledem na to, že své závěry přijímá dohodou a jedna skupina států v ní nepřehlasovává druhou.

"Já bych velmi uvítal, kdyby si ČR v příštím měsících ujasnila, co z hlediska jejích národních zájmů je lepší - jestli se snažit držet Evropu co nejvíce celistvou, anebo jestli na to rezignovat a připustit, že Evropa je stále více vícerychlostní nebo vícevrstvá," uvedl Sobotka.

Česko by podle něj například nemělo ztratit kontakt s rozhodovacími procesy v eurozóně, jejíž stav ovlivňuje i českou ekonomiku. Podle předsedy evropského výboru Václava Hampla (za KDU-ČSL) se vliv "neeurozóny", tedy států bez společné evropské měny, brexitem snížil a je třeba obnovit debatu kolem zavedení eura v ČR.

