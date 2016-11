Česko podle zástupce soudu EU nemá zadržovat migranty, jak to dělala

Lucemburk - Žadatele o azyl mohou členské státy Evropské unie zadržovat jedině tehdy, pokud by hrozilo, že žadatel uprchne a poruší tak místní zákon. Uvedl to dnes generální advokát Soudního dvoru Evropské unie v nezávazném vyjádření ohledně případu irácké rodiny zadržované v létě v Česku. Rodina zde byla umístěna do detenčního zařízení, aniž to podle představitele soudu vyžadovaly české zákony.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

Kurdští manželé s dítětem odešli z Iráku ze strachu před perzekucí ze strany organizace Islámský stát. Zadržela je nejprve policie v Maďarsku, kde rodina požádala o azyl. Po dvou dnech v místním azylovém centru trojice odešla tajně pryč s cílem se dostat do Německa. Česká policie ale rodinu zadržela a umístila do detenčního zařízení a připravoval se její transfer zpět do Maďarska. České úřady se přitom odvolávaly na příslušné unijní úmluvy, podle kterých se běženci mají vracet do členské země, kterou poprvé vstoupili do EU. Také že mají podle unijních pravidel právo podobné imigranty zadržovat, když hrozí jejich útěk, což podle české policie byl ten případ. Podle generálního advokáta Henrika Saugmandsgaarda je však k podobnému zadržení běženců národní legislativa, kterou Česko nemá. Představitel Soudního dvoru EU se vyjadřoval na žádost Nejvyššího správního soudu ČR.

Autor: ČTK