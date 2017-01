Česko pošle do Iráku policejní instruktory

Česko plánuje vyslat pět policejních instruktorů do Iráku, kde se budou podílet na výcviku zdejších bezpečnostních sil. Jejich mise by mohla začít v únoru a potrvá do konce roku 2018. Náklady se odhadují na 20 milionů korun. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) o tom bude na jednom z příštích jednání informovat vládu. Vyplývá to z podkladů pro jednání kabinetu.

Ministr vnitra Milan Chovanec.Foto: Deník/Martin Divíšek

Vyslání expertů je jedním z druhů pomoci, kterých chce země pomoct v boji proti tzv. Islámskému státu (IS). Aktivní pomoc přislíbil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) předloni v New Yorku předsedovi irácké vlády Hajdaru Abádímu. Sešli se krátce po skončení summitu proti IS, terorismu a násilnému extremismu, který se uskutečnil na okraj Valného shromáždění OSN. Podle předkládací zprávy je politická a bezpečnostní situace v Iráku nadále velmi křehká a nepřehledná i přes postupující trend směrem ke stabilizaci země. "Dlouhodobě čelí výzvám, které ohrožují jeho existenci a jednotu - korupci a chudobě, prohlubující se nedůvěře mezi jednotlivými komunitami, ochromujícímu sektářství, sporům s Kurdy či hrozbě v podobě IS," uvádí překládací zpráva pro jednání vlády. Čtěte také: Český tým chirurgů v Iráku začal pomáhat spojeneckým vojákům Vnitro chce poslat instruktory do metropole Bagdádu, kde se zapojí do programu, který vede italská policie. "Jejich hlavním úkolem bude poradenská činnost v oblasti bezchybného výkonu základních policejních činností a služebních zákroků podle požadavků irácké strany v souladu s evropskými standardy policejní práce," stojí v podkladech pro vládu. Irácké policisty budou učit například o taktice policejního zákroku, hlídkování ve skupině nebo prohledávání objektů. V letech 2004 a 2005 byli čeští policisté na podobné misi v Jordánsku. Policejní mise nebude jediným angažmá Česka v Iráku. Loni v létě armáda do země poslala letecké instruktory, kteří školí piloty bitevníků L-159. Působit by tam brzy měla také zdravotnická jednotka české armády či vojenští instruktoři. Česko pomáhá také finančně nebo materiálně. Ministerstvo obrany například poslalo irácké a kurdské armádě přes 6500 nových i použitých samopalů a přes sedm milionů nábojů. Čtěte také: Česko bude moci vyslat novou armádní misi do Iráku

