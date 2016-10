Česko uzavře dohodu se Srbskem o ochraně válečných hrobů

Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman dnes místopředsedovi vlády Andreji Babišovi (ANO) potvrdil, že požádal ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL), aby zrušil schůzku s dalajlamou. Popřel prý ale, že by věc spojil s oceněním jeho strýce Jiřího Bradyho. Babiš to dnes řekl novinářům po schůzce s prezidentem na zámku v Lánech. Hnutí ANO se podle něj poradí, jak bude postupovat ve věci ocenění Bradyho. Pokud mu Hrad vyznamenání slíbil, jeho neudělení by bylo nepřijatelné, řekl Babiš.