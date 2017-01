Česko v sevření mrazu: Na Moravě může být až minus 18 stupňů

Praha - Velmi silný mráz bude v Olomouckém a Moravskoslezském kraji až do středy. V noci tam teploty spadnou pod minus 12 stupňů Celsia, na severovýchodě místy až pod minus 18 stupňů. Informoval od tom dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který tak prodloužil svou předchozí výstrahu před mrazem pro zmíněné kraje. Mrznout bude i v dalších regionech, ale o něco méně. V Čechách se ve středu večer a v noci na čtvrtek může při mrznoucím dešti tvořit ledovka.

V Česku silně mrzne už několikátý den a několik lidí od pátku zemřelo na následky podchlazení.

Čtěte také: Sníh dál sužuje Evropu. V Istanbulu byly zrušeny některé lety do Prahy

"Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše, která se bude přesunovat nad východní Evropu. Ve východních krajích ČR se bude udržovat velmi studený vzduch," uvedli meteorologové.

Aktuální výstraha před velmi silným mrazem platí pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj od dnešních 18:00 do středečních 10:00. Po stejně dlouhou dobu by měli s mrazem počítat i lidé ve Zlínském kraji, kde ale má mít menší intenzitu. Pro Prahu, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Ústecký a Jihomoravský kraj a pro Vysočinu platí nízký stupeň nebezpečí mrazu od úterního podvečera do středečního dopoledne.

Čtěte také: V Polsku umrzlo dalších deset lidí