Česko vyšle do USA vědeckého diplomata Luďka Moravce

Druhým českým vědeckým diplomatem se stal Luděk Moravec, bude působit ve Spojených státech. Moravce dnes na tiskové konferenci představili vicepremiér pro vědu Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Nový vědecký diplomat by měl do USA odcestovat do konce července.

"Vytkli jsem si jako cíl posílat vědecké diplomaty do destinací, které jsou pro nás zásadní, atraktivní a budou znamenat pro ČR zásadní přínos," uvedl Bělobrádek. Po Izraeli, kde má Česko svou vědeckou diplomatku rok a půl, a USA by mělo dojít na jihovýchodní Asii a Německo. "Je to záležitostí přinejlepším příštího roku," uvedl k tomu vicepremiér. ČTĚTE TAKÉ: NATO přivítá Trumpa v sídle za miliardu eur. Řeč bude o výdajích Moravec působí na ministerstvu vnitra v sekci bezpečnostního výzkumu a vzdělávání. Pro své působení v USA vidí jako prioritu rozvoj vědecké spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti a také energetiky. Připomněl, že Spojené státy jsou ve světě vědy a výzkumu velmocí. V řadě oblastí jsou pro Česko partnerem, bez kterého by špičkový výzkum nešlo dělat, řekl. Zaorálek poznamenal, že česká diplomacie vyslala na různé zastupitelské úřady několik diplomatů - specialistů. Kromě odborníků na vědu působí na českých ambasádách zemědělští diplomaté a odborníci na rozvojovou pomoc. "My na ministerstvu zahraničí takové odborníky nemáme, ale jsme rádi, že můžeme spolupracovat s ostatními resorty," uvedl. První českou vědeckou diplomatkou je Delana Mikolášová. Dnes řekla, že během 18 měsíců jejího působení v Izraeli byla mimo jiné domluvena spolupráce českých a izraelských vědců na stovce projektů v různých vědeckých oblastech. Zmínila biochemii a biologii. ČTĚTE TAKÉ: Trump prý udělá všechno pro mír na Středním východě

