Česko zapojí do obrany měkkých cílů držitele zbraní

Na obchodní akademii ve Žďáru nad Sázavou žena pobodala v říjnu roku 2014 nožem několik studentů. Šestnáctiletý chlapec zemřel, další dvě žákyně a policistu útočnice zranila.

Právě školy patří k takzvaným měkkým cílům, na které útočníci míří nejčastěji. Z útoků provedených v letech 1998 až 2014 v Evropě tvořily tyto cíle celých 53 procent. Jen ve 41 procentech si útočníci jako cíl zvolili vládní budovy, policii nebo armádu. Česká vláda chce proto tato místa lépe chránit. Včera schválila Koncepci ochrany měkkých cílů pro roky 2017 až 2020.

„Chceme vytvořit takové podmínky, které umožní, aby podstatná část takzvaných měkkých cílů byla schopná na případnou hrozbu reagovat a útoku buďto zabránit, nebo výrazně snížit možné škody," uvedl ministr vnitra Milan Chovanec.

Za měkké cíle označují policisté nechráněná místa, kde se lidé baví, slaví, nakupují nebo se jen tak procházejí. V Evropě se takové útoky množí. Jeden z nejtragičtějších se odehrál v roce 2015 v pařížské restauraci. Když střelec skončil, leželo na zemi 15 mrtvých lidí. Podobná věc se stala v Česku roku 2015, kdy střelec zaútočil na hosty restaurace v Uherském Brodě. Zabil osm lidí.

Podle ministra Chovance koncepce počítá hlavně s prevencí. „Vnější znaky našich opatření nebudou příliš výrazné. Nechceme nikoho obtěžovat. Lidé možná zaznamenají častější výskyt bezpečnostních rámů nebo četnější osobní prohlídky a více policistů v ulicích," řekl šéf resortu vnitra.

Poslankyni Janu Černochovou (ODS) zarazilo, že koncepce počítá s prvky, které zatím legislativa neobsahuje. „Zahrnuje například zapojení držitelů legálních zbraní do ochranných aktivit. Zákon, který by to umožnil, ale teprve leží ve sněmovně," uvedla Černochová.

Jedním z nejdůležitějších bodů nové koncepce je intenzivní zapojení veřejnosti a zastupitelů obcí do vývoje bezpečnostních opatření. „Koncepce počítá s tím, že ochrana měkkých cílů je věcí všech subjektů, které spolu musejí aktivně spolupracovat a mít nastavenou komunikační a koordinační činnost," vysvětlil Chovanec.

Vzniknout má například poradní sbor, který bude spadat pod ministerstvo vnitra. V něm budou zasedat zástupci samospráv a jednotlivých ministerstev. Další pracovní skupina se soustředí na subjekty sdružující například pořadatele velkých kulturních akcí.