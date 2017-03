Českou televizi chce řídit dvanáct lidí včetně současného šéfa Dvořáka

Do výběrového řízení na funkci generálního ředitele České televize se přihlásilo 12 zájemců. Je mezi nimi i současný ředitel Petr Dvořák, který televizi vede od podzimu 2011. Mezi uchazeči o místo je i bývalý šéfredaktor zpravodajství ČT Karel Novák nebo exšéf televize Prima Martin Konrád. První kolo volby proběhne 12. dubna, nového ředitele rada zvolí 26. dubna.

Mezi uchazeči, kteří do pondělí podali platnou přihlášku, je bývalý poslanec ODS Daniel Petruška, jenž ve sněmovně zasedal za Pardubický kraj od roku 2006 do roku 2010. Na seznamu je i bývalý redaktor ČT a generální komisař českého Expa 2015 Jiří František Potužník, který se účastnil i výběrového řízení v roce 2011. Televizi chce řídit také režisér hudebních pořadů Českého rozhlasu Stanislav Vaněk nebo lídr Strany práce Radoslav Štědroň. Oba se přihlásili do výběrového řízení před šesti lety.

V seznamu se znovu objevilo i jméno Tomáše Kopečného či Aleny Dlabačové. Dalšími uchazeči jsou Gabriela Froňková Dousková, Milan Vacek a Petr Vinklář. Oficiální seznam kandidátů zveřejní Rada ČT ve středu na svém jednání po zkontrolování všech náležitostí. Česká televize podle Dvořáka v současnosti stojí před náročným obdobím příprav na druhou vlnu digitalizace. "Rád bych využil své zkušenosti a pomohl jí tímto procesem úspěšně projít. Zároveň v řadě oblastí, od původní tvorby po nová média, jasně vidím směr, kudy by se televize veřejné služby měla ubírat. Rozhodl jsem se proto ucházet se o pozici generálního ředitele ČT i v dalším období," řekl Dvořák ČTK.

Uchazeč o funkci musí být mimo jiné vysokoškolák, mít manažerské předpoklady k řízení veřejnoprávní instituce a vítaná je předchozí praxe v médiích. V přihlášce musel předložit vlastní koncepci dalšího rozvoje a fungování ČT jako televize veřejné služby v rozsahu přibližně pěti až deseti normostran A4. V záměru musely být vytyčeny jednotlivé kroky a priority v horizontu funkčního období generálního ředitele.

Dvořákovi vyprší současný mandát letos 30. září, kdy bude v zemi vrcholit kampaň před volbami do sněmovny. Vítěz výběrového řízení tak bude mít dostatek času na přípravu před nástupem do své funkce. Na začátku července také končí mandáty třem z 15 radních. Nebylo by jisté, zda se sněmovně podaří včas zvolit všechny tři nové členy rady. Ke zvolení ředitele ČT je potřeba minimálně deseti hlasů.

Česká televize zahájila činnost v lednu 1992, kdy navázala na Československou televizi. Hlavním příjmem veřejnoprávní ČT jsou výnosy z koncesionářských poplatků. Dlouhodobě klesají, což je dáno hlavně technologickým vývojem. Mladí lidé sledují televizní vysílání po internetu na mobilech nebo tabletech, což není zpoplatněno. Loňské výnosy podle očekávání televize činily 5,66 miliardy korun. Rozpočet televize na letošní rok je vyrovnaný, ČT má hospodařit s částkou 6,875 miliardy korun. Peníze zajišťují vysílání televize, její vlastní tvorbu, šíření signálu a podporu české tvorby. Sledovanost televize jako celku se pohybuje v populaci nad 15 let kolem 30 procent.