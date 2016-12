Česku konkrétní nebezpečí nehrozí, v závěru roku se posílí hlídky

Praha - Česku nehrozí žádné konkrétní teroristické nebezpečí. Zpravodajská skupina se shodla na zachování prvního stupně ohrožení terorismem. Novinářům to po dnešním jednání s ministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD), policejním prezidentem a zástupci zpravodajských služeb řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). V závěru roku bude podle něj na místech s vyšší koncentrací lidí masivně přítomna policie. Chovanec počítá s nasazením několika stovek policistů, armáda by se na opatřeních podílet neměla.

Premiér Bohuslav Sobotka, ministr vnitra Milan Chovanec a policejní prezident Tomáš Tuhý vystoupili na tiskové konferenci v Praze po jejich setkání se zástupci zpravodajských služeb.Foto: ČTK/Šulová Kateřina

Sobotka novinářům řekl, že pondělní útok v Berlíně, při kterém pachatel vjel s kamionem na berlínský vánoční trh, byl odporný a nelidský. Z dosud dostupných informací podle něj zatím vyplynulo, že mezi útokem a Českem neexistuje žádný styčný bod. "Chci konstatovat, že prioritní je pro nás bezpečnost občanů ČR," řekl. Podle Chovance policie vytipovala zhruba 40 akcí, kterým bude věnovat mimořádná pozornost. Pokud nenastane nic mimořádného, nasazení policistů by mohlo být ukončeno v prvním lednovém týdnu.

Sobotka přivítal rychlou reakci policie a posílení hlídek, ke kterému došlo už v pondělí večer. "Policie bude během Vánoc, Silvestra a Nového roku masivně přítomna na místech, kde dochází k větší koncentraci lidí," uvedl. Situaci budou podle premiéra bezpečnostní složky nadále vyhodnocovat, čekají i na další postup vyšetřování v Německu.

Policie je podle Chovance připravena zavést kontroly na hranicích v případě potřeby. "V pondělí padla z německé strany informace, že pachatel je zadržen, proto padly de facto důvody, abychom tu hranici více střežili," vysvětlil. Monitoring hranice s Německem už posílala policie před několika měsíci. Policejní prezident Tomáš Tuhý řekl, že na hranicích s Německem a částečně i na polských nyní dochází pouze k namátkovým kontrolám.

Německo i ve světle pondělních událostí bude muset podle Sobotky změnit svůj přístup k migrační politice. "V posledních třech letech jsme se názorově rozešli, a to trvá i nadále. Není důvod, aby se nedodržovala pravidla (o migraci), která platí. Měli by je dodržovat i Řekové a Italové, nemohou do Schengenu pouštět lidi, kteří neprošli žádnými kontrolami," řekl Sobotka.

Stupeň jedna ohrožení terorismem v Česku platí od 22. března, kdy ho schválila vláda v reakci na útoky na bruselském letišti a v tamním metru. V ulicích bylo na dva měsíce nasazeno několik set vojáků, kteří hlídkovali spolu s policisty. Společné hlídky skončily v květnu. Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) na twitteru uvedl, že pro posílení policie je v pohotovosti připraveno 700 vojáků.