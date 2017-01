Český agrární diplomat kvůli Trumpovi možná do USA nezamíří

Praha - Nový český agrární diplomat, který měl letos nastoupit do Spojených států amerických, možná do zámoří nezamíří. Ministerstva se rozhodnou těsně před jeho jmenováním. Bude záviset i na tom, zda bude nová americká administrativa v čele s prezidentem Donaldem Trumpem zavádět dovozová cla. Dnes to na tiskové konferenci řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). ČR má v zahraničí čtyři agrární diplomaty, další tři měli letos nastoupit. Kromě USA by měli zamířit do Japonska a Libanonu.

Ministr zemědělství Marián Jurečka Foto: Deník/Martin Divíšek

Výběrová řízení jsou podle Jurečky už prakticky dokončená, s finálním jmenováním se čeká na rozhodnutí státních tajemníků, případně ministrů. "Jestli tady bude ambice tamní trh nějak výrazně uzavírat a omezovat exportní příležitosti České republiky například dovozním clem a podobně, možná bychom si měli udělat rychlou analýzu a diskusi s resorty zahraničí a průmyslu a obchodu, jestli nebudeme přehodnocovat naši prioritu," řekl Jurečka. Čtěte také: Kmoníček: Trump bude dělat nečekané kroky Zemědělští diplomaté už působí v Saúdské Arábii, Číně, Rusku a Srbsku. Nově by měli nastoupit do Washingtonu, Tokia a Bejrútu. Země, ve kterých agrární diplomati působí nebo tam působit začnou, mají exportní potenciál pro české výrobky. Například od amerického trhu si ministerstvo slibovalo posílení odbytu u piva, chmele, cukrovinek, bioproduktů, zdravé výživy a košer potravin. Libanon má potenciál pro růst vývozu mléčných produktů. Japonsko je podle ministerstva jedním z největších dovozců potravin na světě, je tak vhodným odrazovým můstkem pro další exporty do Asie. Podle dřívějších vyjádření chce ministr mít vyslance i v dalších zemích, měli by však spíš postavení obchodních zástupců. "V Kazachstánu a Gruzii už máme vytipované lidi a řešíme s nimi smlouvu," řekl dříve Jurečka. Formálně jsou diplomaté podřízeni velvyslanci v dané zemi, metodicky spadají pod ministerstvo zemědělství. Finanční náklady na každou z pozic vyjdou na 3,5 milionu korun ročně. Čtěte také: Prouza: Ivana Trumpová by byla velmi dobrá diplomatka Mezi požadavky na pozice diplomatů byly u původních výběrových řízení kromě ukončeného vysokoškolského vzdělání nejlépe ekonomického směru minimálně tři roky praxe v mezinárodním obchodu či v obchodní politice. Agrární diplomaté musejí také dosáhnout požadovaného stupně znalosti dvou cizích jazyků a prokázat znalost teritoria. Podmínkou je také bezpečnostní prověrka na stupni T.

Autor: ČTK