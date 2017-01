Český stát chce na seznam UNESCO dostat Žatec jako město chmele

Praha - Ministerstvo kultury odešle do 1. února světovému výboru UNESCO nominaci města Žatce na Seznam světového dědictví. Po posouzení odborníky a případném doplnění žádosti ze strany českého státu by se nominace mohla probírat na jednání v létě 2018, řekla mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková. Zda se tak ale příští rok stane, ještě není jisté. Česko má na seznamu 12 památek, úspěch sklízí i s tradicemi a zvyky, naposledy bylo v prosinci zapsáno loutkářství.

Chmel - ilustrační fotoFoto: Deník/Šárka Hoblíková

Na stejném zasedání výboru UNESCO bylo na seznam nehmotného dědictví zapsáno belgické pivo, respektive belgická pivní kultura s dlouhou tradicí, velikým počtem druhů piv i způsobem jejich popíjení. Pivní kultura je třináctá belgická položka na seznamu nehmotného dědictví, ČR jich má pět. Na známějším seznamu nemovitých památek má Česko 12 zápisů, poslední je z roku 2003, kdy byla zapsána bazilika a židovské město v Třebíči. Dvě desítky památek jsou mezi kandidáty a Žatec je první z nich.

Město s rozsáhlými památkami spojenými s pěstováním chmele se snaží dostat na seznam už několik let. "Nominace zahrnuje celé území chmelařské historie, takový počet budov spojených s chmelem na kilometr čtvereční není nikde jinde na světě," řekl žatecký místostarosta Jaroslav Špička. Staletou historií zpracování chmele ve městě dokládají četné budovy - sklady, sušárny, balírny a známkovny chmele.

Je také svědectvím o postupném vývoji jednoho z nejvýznamnějších světových center zpracování a obchodu s chmelem. Žatec si od zápisu na seznam UNESCO slibuje příliv většího množství turistů, růst popularity, ale i možnost dostat se k nadnárodním dotacím na opravu památek.

Oficiální delegace

Nominace musí být předložena Centru světového dědictví v řádném termínu do 1. února 2017, bude tedy do Paříže doručena diplomatickou cestou do tohoto data, uvedla mluvčí. Během letošního roku pak žádost bude posuzovat sekretariát UNESCO a mezinárodní organizace ICOMOS. Do Žatce také pravděpodobně přijede delegace z UNESCA. "Očekává se oficiální delegace, ale může být i neohlášená v podobě turistů s batůžkem, u nichž nikdo nebude vědět, že jsou to komisaři," dodal Špička.

Termín podání žádné z dalších nominací podle mluvčí známý není. Nejčastěji se mluví o společných nominacích dvou států - krajiny Krušnohoří s Německem nebo památek Velké Moravy se Slovenskem.

Sasko letos v dubnu po dohodě s českou stranou svou žádost o nominaci Krušnohoří stáhlo s tím, že je třeba ji přepracovat. Nyní se dohodlo, že se žádost podá začátkem roku 2018. Spory nedávno byly i o širokou nominaci evropských lázeňských měst. Mezi původně zvažovanými 16 místy byly kromě západočeského lázeňského trojúhelníku i Luhačovice, později se nominace zmenšila a moravské lázně vypadly. Vzhledem ke složitosti nominace zatím není jistý rok 2018, kdy měla být původně podána, říká ministerstvo.

