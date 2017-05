Bělobrádek zavítá na sjezd landsmanšaftu. Jako nejvýše postavený český politik

Český vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) se začátkem června zúčastní sjezdu sudetoněmeckého sdružení v Augšpurku. Půjde tak zatím o nejvýše postaveného českého politika, který se sjezdu zúčastní. Loni se sjezdu zúčastnil ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL).

Bělobrádkovým cílem je přispět na sjezdu k dalšímu pokroku ve smiřování mezi Čechy a sudetskými Němci. Sudetoněmecké krajské sdružení zastupuje zájmy těch Němců, kteří po druhé světové válce byli nuceni opustit Československo.

68. sjezd se uskuteční 3. a 4. června. Bělobrádek zde, stejně jako loni Herman, přednese projev. Herman loni uvedl, že přijímá slova lítosti nad činy některých z předků v minulosti. "A vyslovuji hluboké politování z naší strany nad tím, co učinili před sedmi desetiletími někteří z našich předků a co narušilo naše staleté soužití," uvedl.

Vztahy obou stran se zlepšily poté, co sudetoněmecké sdružení vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, jenž byl při poválečném odsunu zkonfiskován. Premiér Petr Nečas (ODS) pak v roce 2013 vyjádřil lítost Česka za příkoří způsobená sudetským Němcům při vysídlení po druhé světové válce.

Bělobrádkova cesta k sudetským Němcům vyvolává rozporné reakce

"Považuji to za provokaci a ponížení českých obětí fašismu," napsal dnes předseda KSČM Vojtěch Filip k avizované návštěvě Bělobrádka.



Šéf české diplomacie a Bělobrádkův kolega z vlády Lubomír Zaorálek v textové zprávě uvedl, že vicepremiér na sjezdu bude reprezentovat svou stranu, ne vládu. "Pan Bělobrádek se účastní této akce jako předseda KDU-ČSL v rámci spolupráce s partnerskou CSU, nikoliv jako zástupce vlády," uvedl ministr. Stejně argumentoval i loni v případě Hermana.



"Po sedmdesáti letech od skončení války by to již neměla být nijak šokující informace. Vnímám to jako gesto, že minulost je uzavřena a nenecháme se jí zatěžovat a omezovat," sdělil předseda STAN Petr Gazdík.



"Je to v pořádku a má to smysl. Budoucnost je v komunikaci a v dialogu, na tom není nic špatného," uvedl poslanec za TOP 09 Marek Ženíšek. Sám sjezd navštívil v minulosti několikrát, je přesvědčen o tom, že díky lidem, kteří na sjezd sudetských Němců jezdili a mluvili o tom, že situaci a vzájemné vztahy by zlepšilo, kdyby nebyla překážka majetkových požadavků, je nyní dialog mnohem jednodušší a zaměřený do budoucna.