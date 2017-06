Český Youtube v novém. Je z něj bulvár, říká Jirka Král

/ROZHOVOR/ Jeden z nejznámějších českých youtuberů Jirka Král vystoupil spolu se svým bratrem Petrem na pražském mezinárodním festivalu reklamy Piaf. Postěžoval si mimo jiné, že cílová skupina youtuberů se mění a s ní i obsah youtuberských videí, v nichž začíná přibývat negativity.

Jirka Král je vpředu i v oblasti marketinguFoto: Facebook Jirky Krále

Časy se mění a Youtube s ním. Skvěle to popsala hvězda českého internetového nebe Jirka Král. „Ještě před dvěma lety měla většina youtuberů na svých kanálech pozitivní obsah. Nenutila lidi k ničemu negativnímu. Jak ale roste sledovanost Youtube a chodí tam stále víc lidí z tradičních médií, jsou pozitivní zprávy najednou opomíjeny. Ti lidé hledají totéž, co v tradičních médiích, tedy spíš bulvár a negativně podbarvené informace. Nedokážu odhadnout, jak se to bude vyvíjet," postěžoval si jeden z nejznámějších českých youtuberů Jiří Král v besedě, které se zúčastnil na mezinárodním reklamním festivalu Piaf.

Ztráta soukromí

Na youtuberství je tou nejvíc negativní věcí fakt, že člověk nemá žádné soukromí. Ale s tím se dá pracovat. Jsou youtubeři, kteří si své soukromí dokážou ochránit, nevystupují pod svým pravým jménem a neposkytují o sobě osobní údaje. A pokud ano, lze se s tím srovnat. „Pro mě je nejtěžší, že si téměř každý člověk myslí, že mě zná, ale ono to tak není. Neustále se potkávám s lidmi, kteří už na mě mají vytvořený nějaký názor, a poznávám, že pokud mají v hlavě něco zafixováno, nedá se jim to vyvrátit," uvedl dále v besedě Jiří, známější jako Jirka Král.

Besedy se youtuber zúčastnil se svým bratrem a dvorním marketérem Petrem, přičemž mluvili i o tom, jak funguje jejich vzájemná spolupráce: „Jirka se věnuje kreativě a já se ho snažím odloučit od všeho, co by ho v ní mohlo brzdit. Což znamená, že mám na starost kontakt s firmami, které nám nabízejí spolupráci, a starám se o obchod. Myslím, že nám to funguje," popsal způsob vzájemné kooperace Petr.

Pracuje celá rodina

Rodinu „youtuberských Králů" ještě doplňuje Kateřina Králová, která rovněž provozuje svůj youtube kanál, nazvaný Svět podle Katky. Inspirací se jí stal právě její bratr Jiří.

„Byli jsme se ségrou na výletě v Barceloně, kde jsem natáčel každý den videa a ona v některých z nich hrála. Viděla tak, jak je to náročné, ale na druhé straně se jí líbily reakce na videa. A protože v nich hrála, lidi se jí ptali, zda nechce vlastní Youtube kanál. Ptala se mě, jestli to má smysl. Řekl jsem jí, co to obnáší a co by jí mohlo vadit, ona si to nechala projít hlavou a začala točit také," popsal sestřin start Jirka Král.

A z čeho se dnes skládá byznys nejznámějšího českého youtubera a jeho nejbližšího spolupracovníka? Oba bratři spoluvlastní firmu Blue Milk, jejíž záběr už dnes výrazně přesahuje pouhé natáčení videí firma provozuje například zábavně-prodejní prostor Zetko v pražském obchodním domě Kotva, kde lze najít virtuální hernu, kavárnu i prodejnu oblečení.

Prolínání nových a klasických médií

Jejich další příjem tvoří prodej merchandisingu s Královou značkou. Pustili se také do vydávání tištěného komiksu o youtuberství nazvaného Jirka a mají vlastní diferencované příjmy Jirka Král od Youtube za sledovanost svých videí, Petr Král z další marketingové činnosti.

„Příjmy z Youtube se podílejí na celkových příjmech zhruba z deseti procent. Největší procento příjmů tvoří merchandising, určitě víc než polovinu. Zbytek představuje spolupráce s komerčními značkami. Pomáhá nám ale také komiks a prostor v Kotvě, protože se k němu vážou další akce a aktivity," popsal Jirka Král. Komiks podle něj vychází v nákladu 40 tisíc výtisků a prodává se ho zhruba polovina.

Fenomén Youtube a dalších sociálních sítí se podle něj i dalších účastníků besedy stále víc prolíná se světem klasických médií a navzájem se ovlivňují. Na jedné straně se to projevuje třeba už zmíněnou bulvarizací youtuberských videí, na druhé dokážou sociální sítě částečně měnit jak agendu klasických médií, tak i způsob získávání informací.

