Cesta k sousedům. V Německu si dejte pozor na kolony

Co nás čeká na silnicích těsně za hranicemi? Deník uzavírá svůj letní motoristický seriál, který připravil společně s odborníky z ÚAMK.

Německé dálnice mají zavádět mýtnéFoto: ČTK/DPA/Peter Kneffel

Na Slovensku by měli mít řidiči na sobě, stejně jako v ČR, na neosvětlených komunikacích při vystoupení z auta v případě poruchy reflexní vestu. Pozor na vyšší pokuty například za jízdu na červenou nebo s alkoholem v krvi. Ani zde nesmějí děti do 12 let jezdit na předním sedadle – kromě dětí do tří let ve speciální sedačce.

V Polsku by ve výbavě vozidla neměl chybět hasicí přístroj. Zdejší silnice bývají občas užší, než jsou naši řidiči zvyklí. „Těžko se na nich vyhýbají kamiony nebo širši vozidla," říká Petr Vomáčka z ÚAMK. A pozor na nečekaná nepříjemná překvapení ze strany místních řidičů. Konflikt s nimi by se nemusel vyplatit – často totiž mezi sebou komunikují vysílačkami.

V Německu se řidiči musí obrnit trpělivostí, neboť se pravděpodobně nevyhnou úsekům s omezením dopravy kvůli opravám. „Omezení, která nějakým způsobem ohrožují cestu našich turistů, je asi pětatřicet," uvedl Vomáčka. Bohužel jsou často v okolí velkých měst a na hlavních tazích: mimo jiné › obchvat Mnichova, › A3 v Pasově ve směru na Linec, › A93 v úseku Brannemburg – Kufstein, › B11 v úseku Datting – Mühlen.

Neobvyklé nejsou kolony vozidel dlouhé 10 i 15 kilometrů. Němečtí řidiči v tom ovšem na rozdíl od našich „umějí chodit". „Takže kolona jede, sice třeba jen třicítkou, ale jede," konstatoval Vomáčka. Naši řidiči to neumějí, a proto kolony často sami brzdí. „U nás kolony stojí, protože se do nich řidiči neumějí řadit, nedodržují bezpečnou vzdálenost a nesledují pořádně provoz před sebou," vysvětlil Vomáčka.