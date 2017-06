Čeští astronomové objevili planety nebezpečné pro Zemi

Čeští astronomové poukázali na novou větev meteorického roje Taurid, v němž jsou planetky nebezpečné pro Zemi. Země se s touto větví potkává každých několik let po dobu asi tří týdnů. Během této doby významně roste pravděpodobnost srážky s planetkou. Roj obsahuje tělesa o velikosti od několika milimetrů do několika desítek metrů, nejméně dvě planetky mají rozměr od 200 do 300 metrů.

"Je to první případ, kdy astronomové nevyvracejí lehkomyslné předpovědi srážky se Zemí, ale naopak upozorňují na skupinu těles, kterou je třeba pozorovat a 'hlídat'. České znalosti v tomto smyslu jsou nejlepší na světě, zejména díky využívání velmi přesných kamer Evropské bolidové sítě," uvedl dnes ústav na svém facebooku. Kamery jsou na 13 českých stanicích, jedna je na Slovensku a jedna v Rakousku. "Přestože se jedná o velmi křehká tělesa, při takové velikosti již mohou proniknout hluboko do atmosféry a představovat reálné nebezpečí pro zemský povrch," uvedl ústav. Hmotnost pozorovaných meteoridů činila od desetiny gramu do více než tuny. ČTĚTE TAKÉ: Na východ republiky se ženou silné bouřky a přívalové deště s krupobitím Podle astronomů je velmi pravděpodobné, že v nově objevené větvi je mnoho dosud neobjevených planetek o rozměrech desítek metrů i větších. Při takové velikosti mohou proniknout hluboko do atmosféry a představovat reálné nebezpečí pro zemský povrch. Jsou dostatečně velká na to, aby způsobila místní nebo dokonce kontinentální katastrofu, varovali. "Nebezpečí srážky s planetkou výrazně narůstá každých několik let, když se Země s tímto proudem meziplanetárního materiálu potkává," podotkli astronomové. ČTĚTE TAKÉ: Na Hrubé Vodě vyrostla atrakce v korunách stromů - Kamzíkova stezka Meteorický proud Taurid způsobuje na Zemi přinejmenším čtyři meteorické roje. Dva jsou aktivní v noci od konce září do začátku prosince a dva ve dne od konce května do poloviny července. Ačkoliv jejich nejpravděpodobnějším mateřským tělesem je kometa 2P/Encke, existuje teorie, že tato kometa je úlomkem mnohem větší komety, která se rozpadla před tisíci lety a vytvořila celý komplex těles, včetně řady planetek. V některých letech je aktivita Taurid vyšší než normálně. Zejména se to týká většího počtu jasných meteorů, tzv. bolidů. Poslední zvýšená aktivita nastala v roce 2015. ČTĚTE TAKÉ: A přece se našel. Amatérský nadšenec objevil meteorit. Ten dostal název po městě

