Čeští badatelé popsali unikátní způsob, jak loví někteří pavouci

Poté, co stát podepíše kupní smlouvu s firmou provozující vepřín v Letech u Písku, ještě několik měsíců potrvá, než peníze budou převedeny. Peníze by stát měl uvolnit koncem prvního čtvrtletí příštího roku. Dnes to řekla mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková. Smlouva by měla být uzavřena v nejbližších týdnech, peníze na odkup vepřína by měly jít přes rozpočet ministerstva.