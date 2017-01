Čeští muslimové vyzývají ke společnému postupu proti terorismu

Praha - Terorismus je zlo, proti kterému se musí spojit všichni bez ohledu na svou víru. Na kongresu Společně proti terorismu k tomu ve středu vyzval bývalý předseda pražské muslimské obce Vladimír Sáňka. Zároveň varoval před uplatňováním kolektivní viny za teroristické útoky vůči všem muslimům.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

„Terorismus ohrožuje nás všechny, včetně desítek milionů muslimů, kteří žijí v Evropě," řekl Sáňka. Odsoudil také činnost teroristické skupiny Islámský stát. „Jestli IS někomu slouží, tak to nejsou muslimové," řekl. Teroristická skupina podle něj zabíjí především muslimy a ničí muslimské památky v Sýrii a v Iráku.

Podle atentátníků nelze soudit všechny muslimy

Lidé, kteří se dopouštějí atentátů a páchají je ve jménu islámu, jsou podle Sáňky v otázce víry analfabeti a nelze podle nich soudit všechny muslimy. Přispělo by to podle něj k obnovení principu kolektivní viny, který ve 20. století vedl k vyvražďování celých skupin obyvatelstva.

Orientalista Petr Pelikán upozornil na to, že islám se jako o základní prameny opírá o Korán a Sunnu, v nichž lze najít mnoho činů, které se dnešním pohledem hodnotí jako násilí a terorismus. „Je otázka, zda můžeme na jedné straně poměřovat našimi dnešními evropskými měřítky něco, co se stalo před téměř půldruhým tisíciletím za zcela jiných společenských poměrů a ve zcela jiné oblasti, než ve které žijeme. A na druhé straně, jestli muslimové se musejí stále vracet pouze k těmto dvěma pramenům," řekl Pelikán.

Motivace pachatelů je různá

Uvedl také, že u jednotlivých násilných činů je třeba posoudit, jaké byly motivace pachatelů. V některých případech totiž podle něj nelze vyloučit to, že se někdo chce pomstít za smrt svých příbuzných, kteří přišli o život jako civilní oběti při útoku bezpilotního letounu na teroristické cíle. Pelikán nicméně podotkl, že pokud někdo útočí na západní společnost, protože nesouhlasí s jejími hodnotami, pak by v ní neměl žít a měl by se přestěhovat do míst, jejichž společenské uspořádání odpovídá jeho představám.

Čtěte také: Lidé si na smuteční mši připomněli oběti útoku v Berlíně